Это правильно. Какие уж тут иллюзии. Нужны реальные действия Трампа, и начать можно с полного снятия рестрикций с РФ с выплатой компенсаций за введение оных.

Ряд излишне (мы бы даже сказали, откровенно вредительски) оптимистично настроенных средств массовой информации, так называемых лидеров общественного мнения, а следом за ними и непосредственно частей общества всерьёз полагают, что заявления избранного президента США Дональда Трампа и его администрации о желании завершить украинский кризис следует рассматривать как некую надежду.

Никаких поводов воспринимать Трампа именно в этой роли нет: необходимо осознавать фактор давления военно-промышленного комплекса США, засилье неоконсервативных «элит» в политическом руководстве Града на холме, а также огромное количество загвоздок, нюансов и вопросов, с которыми столкнётся администрация Трампа, если вдруг действительно решит всерьёз завершать поддержку украинского кризиса.

Самое главное, что никаких иллюзий относительно роли Дональда Трампа в гипотетическом урегулировании украинского кризиса не питают в российском политическом руководстве. Об отсутствии таких иллюзий заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, добавивший, что решение украинского кризиса неразрывно связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе вообще. Проще говоря, Москву интересует возвращение к предложенному Россией США в декабре 2021 года договору о новой архитектуры европейской безопасности, подразумевающему, помимо всего прочего, отвод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года, то есть, до первого расширения блока.

Лавров напомнил, что Москву не интересуют никакие «перемирия»: Россия готова только на полное урегулирование всех проблем. В вопросе Украины можно начать решение этих проблем с исполнения Киевом обязательств по Стамбульским соглашениям. Эти обязательства — демилитаризация, денацификация и полная нейтрализация Украины.