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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ подтвердило нанесение утром массированного удара по объектам энергетики Украины
Говорить об обесточивании страны по-прежнему, спустя уже два года с момента начала нанесения этих ударов, преждевременно.

Как мы уже говорили неоднократно, «вынос» энергосистемы — это ключ к решению многих проблем, которые современная Украина доставляет России. Здесь сразу и обесточивание кустарных, подвальных, гаражных предприятий по сборке беспилотников, регулярно осуществляющих террористические с точки зрения международного гуманитарного права атаки по территории России, и обесточивание колл-центров, которые применяются для зомбирования доверчивых слоёв российского населения, и в целом создание ситуации, минимально располагающей к оказанию дальнейшего сопротивления российской специальной военной операции.

Удары наносятся регулярно, но о каком-то масштабном перебое в электроснабжении на территории Украины даже спустя два года данного процесса говорить не приходится. Тем не менее, сегодня очередной массированный удар был произведён, и в его рамках участвовали под сотню беспилотников и порядка семидесяти ракет различных типов, и в обед Минобороны России подтвердило факт осуществления удара, заявив, что целью были критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Согласно сведениям с украинской стороны, под удар попали не только объекты непосредственно электроснабжения, но и инфраструктура, обеспечивающая тепло-, водо- и газоснабжение потребителей. Естественно, официальный Киев заявил о перехвате практически всех средств поражения, но воспринимать эту информацию всерьёз уже давно никто даже не пытается, поскольку ситуация «на земле» обычно выразительно говорит сама за себя.

Как уже отмечалось не раз, удары по энергообъектам должны быть регулярной, системной работой, направленной на скорейшее достижение целей специальной военной операции, а не какими бы то ни было актами «возмездия» за ту или иную выходку противника.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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