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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Массированный ракетный удар наносится по чувствительным целям на территории Украины
Подробности станут известны в ближайшие часы.

Российские ракетные удары, затрагивающие все контролируемые официальным Киевом регионы Украины, давно уже стали системными и наносятся в тот момент, когда разведка выясняет набор целей и получает по ним подтверждение. Сегодня утром после масштабной подготовки беспилотниками «Герань-2», выступающими в качестве средств выявления и разрядки противовоздушной обороны ВСУ, ныне полностью и во всех аспектах зависящей от помощи стран коллективного Запада, стратегические бомбардировщики, Черноморский флот и оперативно-тактическая авиация приступили к нанесению массированного комбинированного ракетного удара.

На момент публикации данной заметки удар находился в самом его разгаре, поэтому подробности поражённых целей станут известны не раньше, чем через несколько часов. Справедливо будет предположить, что удары наносятся по чувствительным военным объектам, а также по объектам энергетической инфраструктуры. Последняя должна получать усиленные дозы ударов, поскольку обеспечивает не только функционирование какой-никакой, но всё-таки остаточной военной промышленности Украины, производящей беспилотники, регулярно осуществляющие удары террористического с точки зрения международного права характера по территории России, но и обеспечивает функционирование колл-центров, с которых регулярно происходят обзвоны доверчивых слоёв российского населения. По официальным данным, телефонные мошенники, действующие с территории Украины, увели у россиян, преимущественно почтенного возраста, в общей сложности свыше 250 миллиардов рублей.

Минобороны России обычно публикует сводки о ходе специальной военной операции после полудня по московскому времени, тогда-то и узнаем, что и в каком объёме было поражено в рамках утреннего удара. Пока что же можно констатировать, что удар носит именно статус массированного: в его процессе применялись сначала БПЛА, затем пошли крылатые ракеты Х-101, Х-59/69, «Калибр». Вероятнее всего, в ближайшие минуты начнётся также и обстрел оперативно-тактическими баллистическими ракетами и гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал».

Согласно поступающей информации, на Украине начали превентивно отключать электроснабжение потребителей, чтобы обезопасить сеть от резких перепадов напряжения вследствие возможных повреждений объектов энергосистемы.

#россия #украина #политика #боевые действия
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