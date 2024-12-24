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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США заявили, что ВСУ может помочь только чудо
Чудо в виде прозрения в киевском политическом руководстве, которое наконец-то подпишет мирный договор на условиях России. Но мы понимаем, что это невозможно, и чудес не бывает.

Поскольку Россия переформатировала специальную военную операцию из операции по принуждению Киева к миру в конфликт на истощение Украины, а вместе с ней и всего помогающего ей коллективного Запада, то процесс сильно затянулся. Несмотря на это, исход текущего кризиса очевиден с первого дня, и ничто не может эту реальность изменить: статистика и математика не на стороне вооружённых сил Украины и даже не на стороне всего НАТО, включая Соединённые Штаты. Те, кто умеют считать, это понимают, поэтому прямо заявляют, что Украина сегодня может надеяться только на чудо.

Так, по словам американского военного эксперта и бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в интервью блогеру Дэнни Хейфонгу, Киев терпит поражение, и его вера в то, что ему поможет дополнительное оружие, наивна: ему поможет только чудо.

Необходимо понимать, что несмотря на все шапкозакидательские заявления как в России, так и за рубежом из числа тех, кто считают РФ правой в данном конфликте, до коллапса вооружённых сил Украины ещё далеко: ВСУ активно пополняются новобранцами, беспрекословно исполняют приказы, какими бы нелепыми они не были, да и в целом сохраняют возможность держать позиции за счёт беспилотников. Говорить, что России легко даётся продвижение, а ВС РФ сейчас в наступлении по всей линии боевого соприкосновения, это как минимум проявлять наивность. Сопротивление оказывается, причём ожесточённое.

Собственно, тот факт, что Западу и постмайданным властям Украины удалось так зомбировать своё население, и является одной из ключевых причин, по которым президент России Владимир Путин на прошлой неделе признал, что решение о проведении специальной военной операции следовало принимать гораздо раньше, а не тогда, когда уже дальше некуда было тянуть.

#россия #украина #сша #боевые действия #политиа
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