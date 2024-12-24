Напоминаем, что штатная численность ВС РФ постоянно увеличивается в связи с появлением новых угроз.

В сентябре 2022 года российское общество было встряхнуло частичной мобилизацией. Огромное количество людей рванули вовсе не в военкоматы, а в Верхний Ларс, в аэропорты или просто заперлись по квартирам, хоть все из них и так не подпадали под частичную мобилизацию. Ущерб экономике России это решение политического руководства нанесло огромный, и повторения данного события в Кремле совершенно очевидно не хотят, поэтому для набора в армию теперь применяют принцип добровольного комплектования с огромными, поистине колоссальными материальными благами, служащими в качестве мотивации.

И данная методика работает: в обществе снят стресс на тему мобилизации, войска получают пополнение. Колоссальные денежные выплаты контрактникам, конечно, приводят к общей инфляции, но в расчёте государства это можно перетерпеть ради и выполнения целей специальной военной операции и общего комплектования вооружённых сил. В частности, сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал число людей, подписавших контракты с Минобороны на прохождение военной службы.

По словам Медведева, за 2024 год было заключено почти 440 тысяч соответствующих контрактов. Это примерно соответствует 1 200 человек в сутки.

Безусловно, данная практика негативно влияет на гражданскую экономику: российское политическое руководство регулярно отмечает острую нехватку специалистов на предприятиях, и изъятие трудоспособного населения в вооружённые силы явно не способствует решению соответствующей проблемы.