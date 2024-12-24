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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская армия нанесла удар «Искандером» по цели в Кривом Роге
Что поразили, показания разнятся.

Поскольку производство ракет и самих пусковых установок ОТРК «Искандер-М» в России многократно увеличено, то и расходовать их вооружённые силы могут позволить себе более свободно. «Искандеры» бьют по целям на Украине регулярно, и сегодня не исключение: под удар попал Кривой Рог.

Официальной сводки о результатах удара нет, хотя поторопиться с ней Минобороны отнюдь не помешает. Дело в том, что показания с мест позволяют предположить, что расчёт ОТРК «Искандер-М» немного не рассчитал координаты, в результате чего ракета попала не по объекту, а рядом, в том числе нанеся повреждения гражданским постройкам. Ну а дальше уже дело за МО РФ: опровергнуть информацию, заявив, что разрушения гражданских построек связаны с работой украинской противовоздушной обороны, или же промолчать.

В любом случае, работа по нанесению ударов по тылам ВСУ должна быть системной, постоянной и каждодневной. Только так можно приблизить завершение специальной военной операции полностью на российских условиях, каждое из которых обязательно для выполнения.

#россия #украина #политика #боевые действия #«искандер-м»
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