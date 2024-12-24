Допрыгаются, что придётся сопровождать танкеры военными кораблями.

Как отмечают здравомыслящие эксперты, на Западе инфантильные политические функционеры, словно в детском саду, очень любят обсуждать ту или иную проблему между собой, не прислушиваясь при этом к заявлениям другой стороны. Нетрудно догадаться, что такие «обсуждения» ни к чему не приводят. В частности, Россия уже неоднократно говорила, что снятие всех рестрикций («санкций») — это условие для урегулирования текущей конфликтной ситуации между РФ и коллективным Западом, однако с той стороны этого не слышат и продолжают проявлять безумие, повторяя одно и то же действие в расчёте на иной исход.

Так, издание The Washington Post узнало, что администрация президента США Джо Байдена перед уходом устроит прощальный аккорд из незаконных антироссийских рестрикций, под которые попадёт так называемый теневой танкерный флот, которым Россия сейчас пользуется для транспортировки нефти. Идея заключается в том, чтобы «добиться двузначного снижения доходов РФ в течение 6—12 месяцев», чтобы, дескать, Москва не могла финансировать свою «военную машину».

Напоминаем, что Россия поставила снятие всех рестрикций как условие для урегулирования отношений с Западом. Снимать ограничения («санкции») придётся, и Западу ещё очень сильно повезёт, если Москва не затребует абсолютно справедливых компенсаций за экономический ущерб от их введения. В этой связи совсем непонятно, чем руководствуется невменяемая уходящая администрация Белого дома.

Так ведь можно допрыгаться до того, что России придётся устраивать танкерам военное сопровождение и топить всех, у кого хватит глупости приблизиться.