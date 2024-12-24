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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Концерн «Калашников» полностью выполнил заказ на поставку беспилотников «КУБ» и «Гранат» в войска
В этом году, имеется в виду.

Конец года — это всегда время подведения итогов. Вот и российские предприятия оборонно-промышленного года их потихоньку подводят. В частности, сегодня концерн «Калашников» сообщил о том, что в полном объёме и в указанные сроки выполнил заказ на поставки в войска беспилотников «Гранат-4» и «КУБ». Параллельно пресс-служба «Калашникова» уточнила, что производство соответствующих БПЛА на мощностях предприятия в уходящем году возросло в 10 раз.

«Гранат-4» является беспилотником-разведчиком (официально: возимым комплексом дистанционного наблюдения и ретрансляции с беспилотными летательными аппаратами), а «КУБ» — ударным беспилотником-камикадзе. Оба этих вида вооружения отлично зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции, с чем, собственно, и связан повышенный интерес армии к данной продукции.

Напомним, что засилье беспилотников в зоне боевых действий является ключевой, да и, по большому счёту, единственной причиной, по которой продвижение ВС РФ идёт столь медленными темпами. Провести ту или иную вылазку незаметно для противника невозможно, сосредоточить определённый ударный «кулак» тоже невозможно. По-хорошему, конечно, Украину необходимо отключать от рубильника самым бескомпромиссным способом, дабы полностью парализовать производство БПЛА на её территории. Но из каких-то соображений, которыми с нами никто не делится, электричество на Украине всё ещё есть, причём в избытке.

#россия #украина #промышленность #беспилотники #«калашников»
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