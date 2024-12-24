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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Proton e.MAS 7 — малазийский клон Geely Galaxy E5 от $25 тысяч
Если кого-то оригинал не устраивает.

Малазийский бренд Proton, подконтрольный Geely Auto, выпустил на рынок электрический кроссовер e.MAS 7. Примечательно, что новинка является практически полной копией Geely Galaxy E5, дебютировавшего в Китае этим летом. Proton e.MAS 7, чьи поставки будут осуществляться напрямую из Китая, стал первым национальным электромобилем Малайзии. При этом технически он идентичен Geely Galaxy E5, построенному на платформе GEA, являющейся разновидностью SEA.

Габариты автомобилей совпадают: длина – 4615 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2750 мм. Дорожный просвет e.MAS 7 составляет 173 мм. Внешние отличия Proton e.MAS 7 от Geely Galaxy E5 сводятся к замене эмблем и отсутствию «световой панели» на передней части. Интерьер также унифицирован, за исключением расположения руля, обусловленного левосторонним движением в Малайзии.

Силовая установка у кроссоверов общая – 218-сильный электромотор на передней оси. Для малазийского рынка предложено две комплектации. Базовая версия Prime оснащена батареей емкостью 49,52 кВтч, обеспечивающей запас хода в 345 км по циклу WLTP. Топовая комплектация Premium получила аккумулятор на 60,22 кВтч, с которым дальность хода возрастает до 410 км. Разгон до 100 км/ч у Prime занимает 6,9 секунды, у Premium – 7,1 секунды. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 175 км/ч.

В оснащение базового Proton e.MAS 7 входят светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, мультимедийная система с 15,4-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для телефона, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения и удержания в полосе. Версия Premium дополнена 19-дюймовыми колесами, панорамной крышей, проекционным дисплеем и вентиляцией передних сидений.

Стоимость Proton e.MAS 7 начинается от 109 800 ринггитов (около 2,5 млн рублей) за версию Prime и от 123 800 ринггитов (примерно 2,8 млн рублей) за Premium. Начало поставок запланировано на начало следующего года. Таким образом, Geely, используя бренд Proton, расширяет свое влияние на рынке Малайзии, предлагая электромобиль, по сути, под двумя разными знаменами, что является стратегическим ходом в условиях растущего спроса на экологичный транспорт.

#автомобили #geely #proton #proton e mas 7
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