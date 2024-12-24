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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Австрийский полковник назвал российские комплексы РЭБ «неприятным сюрпризом» для Запада
Ни с чем подобным страны Запада в своих вооружённых конфликтах не сталкивались. А тут РЭБ практически обнуляет эффективность оружия.

Наблюдая за ходом специальной военной операции, можно сделать вывод, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сохраняют свою высокую эффективность в деле подавления ракет западного производства, однако стремительно теряют эффективность в деле противостояния беспилотникам, особенно что касается FPV-дронов, всё чаще в том числе и с украинской стороны управляемых по оптоволокну. В любом случае, комплексы РЭБ списывать со счетов не то что нельзя, даже наоборот: на Западе отмечают, что именно российское радиоэлектронное подавление стало крайне неприятным сюрпризом для натовских военных.

Так, согласно комментарию Маркуса Райснера, полковника австрийского института подготовки офицеров при Терезианской военной академии, использование РЭБ российской армии позволило значительно снизить эффективность западных систем вооружений, в ряде случаев практически полностью обнулив результаты её работы. Как отметил Райснер, управляемые артиллерийские снаряды Excalibur из-за воздействия российской РЭБ имеют точность всего в 6 %, британские ракеты Storm Shadow по той же причине имеют результативность в 25 %, и то, из этих 25 % большая часть впоследствии сбивается российской противовоздушной обороной. Кроме того, до 10—40 %, в зависимости от обстоятельств, сократилась эффективность реактивных систем залпового огня HIMARS.

Офицер считает, что когда западные армии участвовали в конфликтах на Ближнем Востоке, в командовании западных армий начало набирать популярность мнение о том, что комплексы РЭБ утратили актуальность. Реальность, добавил Райснер, такова, что в этих конфликтах РЭБ действительно не были нужны по причине колоссального дисбаланса в технических возможностях сторон.

Проще говоря, если натовские коалиции или США в отдельности во время своих кампаний могли безответно наносить удары по противнику, то в рамках конфликта на Украине такое немыслимо: технический уровень сторон примерно сопоставим (мы сейчас не будем уточнять, что Украине техническое равенство обеспечивается исключительно коллективным Западом. Это, безусловно, факт, но в рамках конкретного исследования он не столь важен), и ВС РФ активно используют радиоэлектронное подавление как для обороны, так и для наступления.

Иными словами, сейчас на Западе должно начаться стремительное возвращение в объективную реальность: избиение детей, коим можно назвать операции армии первого класса в странах с вооружёнными силами в лучшем случае третьего класса, хотя в реальности, скорее, и того ниже, нельзя называть актуальным боевым опытом. Тем временем в США продолжают пребывать в иллюзиях, делая вид, будто американская армия всемогущая, раз смогла в рамках операции «Буря в стакане пустыне» одолеть вооружённые силы Ирака, измотанного сначала войной с Ираном, затем незаконными санкциями.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #австрия
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