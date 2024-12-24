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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Подмосковье наращиваются масштабы производства автомобильных подшипников
Китай — это, конечно, замечательно, но пусть лучше его продукция остаётся на родине. От греха подальше.

Несмотря на кажущуюся простоту и всеобъемлющее применение, подшипники — это сложное механическое устройство. В советские годы потребности машиностроения в подшипниках обеспечивало огромное количество подшипниковых заводов, которые в период святых для всё стремительнее истончающейся прослойки российских граждан 1990-х были пущены под нож с целью превращения России, да и СНГ в целом, в рынок сбыта для западной продукции, параллельно используя эту зависимость в качестве оружия и фактора давления.

Теперь, когда это оружие было полностью применено, перед Россией стоит задача колоссальных масштабов: возродить то, что было в советский период, и не просто возродить, а многократно нарастить. Процесс пока идёт с большим скрипом, но главное, что начало положено. Вот и подшипниковые заводы, без продукции которых немыслим никакой вид машиностроения, наращивают производительность. В частности, сегодня Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило об увеличении производственных мощностей Завода автомобильных подшипников № 1, расположенном в особой экономической зоне «Дубна».

Как уточняется, предприятие запустило две новые автоматические производственные линии, на которых проводятся самые важные операции по шлифовке поверхностей колец подшипников, включая шлифование дорожек качения.

До конца текущего года завод выпустит 60 тысяч подшипников, а в следующем году объёмы производства автокомпонентов достигнут приблизительно 250 тысяч.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение
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