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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии убеждён, что украинский кризис завершится либо переговорами, либо уничтожением одной из сторон конфликта
Причём, предельно понятно, о какой именно стороне идёт речь в варианте про уничтожение.

Чем завершаются вооружённые конфликты? Вариантов, на самом-то деле, не так много. Формально их три: либо наступают переговоры и политико-дипломатическое решение конфликта, либо происходит военное уничтожение одной из противоборствующих сторон другой противоборствующей стороной, либо конфликт не завершается вовсе и продолжает тлеть десятилетиями. Третий вариант в истории человечества редок, обычно происходит некий гибрид коллапса государственности одного из противников, после чего ему навязываются условия урегулирования, продиктованные победителем. Вот и по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана тот же украинский кризис, который многим сегодня кажется бесконечным, завершится одним из двух сценариев: переговорами или уничтожением одной из сторон.

Орбан из дипломатических соображений не стал говорить, что военную победу в данном конфликте может достичь только Россия, дабы не прослыть в воспалённом коллективно-западном сознании ещё большим русофилом, но идея предельно понятна: у Украины, даже если на её стороне напрямую выступит весь блок НАТО, возможностей для противостояния РФ нет, и в конечном счёте всё завершится вышеуказанным сценарием.

По мнению венгерского премьера, момент истины настанет в 2025 году, и тогда «политика войны» уступит место «политике мирных лет».

Необходимо понимать, что у России есть целый ряд жёстких условий по мирному урегулированию сложившегося кризиса. Это и признание новых территориальных реалий, и тотальная демилитаризация Украины с запретом ей вступать в военные союзы, и снятие с России всех западных рестрикций («санкций»), и формирование новой архитектуры евразийской безопасности, и отвод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года. Ничего из этих требований Москве уступать нельзя, потому что все они являются основой основ для стабилизации положения дел не только в Европе, но и в мире в целом. И любая уступка автоматически приводит лишь к частичному выполнению целей специальной военной операции с неизбежным, ещё более ожесточённым и кровавым противостоянием.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #венгрия
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