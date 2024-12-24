Что-то на богатом.

General Motors опубликовала динамические характеристики Chevrolet Corvette ZR1. Суперкар разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 2,3 секунды и достигает максимальной скорости 375 км/ч. Время прохождения четверти мили (402 м) составляет 9,6 секунды при скорости на выходе 245 км/ч. В октябре президент GM Марк Ройс лично подтвердил максимальную скорость на испытательном полигоне в Германии.

Corvette ZR1 оснащен 5,5-литровым бензиновым битурбомотором V8 LT7 (1079 л.с. при 7000 об/мин, 1123 Нм при 6000 об/мин), 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и задним приводом. Двигатель имеет систему смазки с сухим картером, «плоский» коленвал, комбинированный впрыск топлива (350 бар) и степень сжатия 9,8.

В стандартную комплектацию входят карбон-керамические тормоза (передние — 400 мм, 6-поршневые суппорты; задние — 390 мм, 4-поршневые суппорты) и шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R (275/30 ZR20 спереди, 345/25 ZR21 сзади). Масса — 1665 кг (купе) или 1705 кг (кабриолет). Объём бака — 70 л.

С опциональным пакетом ZTK Performance, включающим карбоновый аэродинамический обвес (прижимная сила свыше 544 кг), усиленные пружины и перенастроенные амортизаторы Magnetic Selective Ride Control 4.0, достигаются наилучшие показатели разгона. Без этого пакета разгон до 60 миль/ч занимает 2,5 секунды, а четверть мили проходится за 9,7 секунды.

Для сравнения: полноприводный гибридный Corvette E-Ray разгоняется до 60 миль/ч за 2,5 секунды и проходит четверть мили за 10,5 секунды, а Dodge Challenger SRT Demon 170 (1039 л.с.) – за 1,66 и 8,91 секунды соответственно.

Продажи Corvette ZR1 начнутся в следующем году, ориентировочная цена — 200 000 долларов. Первый экземпляр будет продан на благотворительном аукционе 25 января.