Какой-то прям тренд с отказом от V6.

В Южной Корее стартовали продажи нового Hyundai Palisade. Кроссовер второго поколения стал больше и получил девятиместную версию. На домашнем рынке модель предлагается с новой бензиновой «турбочетвёркой» 2.5 и гибридной установкой на её базе. Цены начинаются от 43 830 000 вон (примерно 3,15 млн рублей).

Внешность Palisade второго поколения стала ещё внушительнее: вертикальные светодиодные ходовые огни и задние фонари, двухъярусные прямоугольные фары, расширенная решётка радиатора, выштамповки над колёсными арками. Впервые для корейского рынка предлагаются 21-дюймовые диски (доступны также 18- и 20-дюймовые).

В зависимости от комплектации Palisade может быть оснащён видеорегистратором с четырёхдневной записью в режиме парковки, системой аутентификации по отпечатку пальца, двумя люками, системой дистанционной парковки, проекционным дисплеем, адаптивным круиз-контролем и другими системами помощи водителю.

Габариты увеличились: длина — 5060 мм (+65 мм), ширина — 1980 мм (+5 мм), высота — 1805 мм (+55 мм), колёсная база — 2970 мм (+70 мм).

В салоне появился единый изогнутый дисплей, интегрированный в переднюю панель. Кнопочный селектор коробки передач заменён подрулевым рычажком. На центральном подлокотнике расположены подстаканники, площадка для беспроводной зарядки и USB-порты.

Базовая версия — девятиместная, с дополнительным местом в первом ряду (при поднятом подлокотнике). Более дорогие семиместные комплектации оснащаются раздельными сиденьями второго ряда с функцией массажа.

Турбодизель 2.2 (202 л.с.) больше не предлагается. На смену ему пришёл бензиновый турбомотор 2.5 Smartstream (281 л.с.) и гибридная установка на его базе (262 л.с. + 73-сильный электромотор, суммарно 334 л.с.). Бензиновая версия комплектуется восьмиступенчатым «автоматом», гибридная — шестиступенчатым. Доступны передний и полный привод. Palisade также получил «умную» подвеску, адаптирующуюся к дорожным условиям.

Гибридная версия стоит от 49 820 000 вон (3,6 млн рублей). Поставки бензиновых Palisade в Корее начнутся в середине января 2025 года, гибридных — в первой половине года.