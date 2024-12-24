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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Volkswagen прекратил выпуск двигателей VR6
Но от ДВС, видимо, ещё нескоро избавится.

Концерн Volkswagen объявил о завершении производства рядно-разнесённых двигателей VR6. С 1991 по 2024 год было выпущено 1,87 млн экземпляров, что делает VR6 самым массовым двигателем такого типа в истории автопрома. Хотя рядно-разнесенные двигатели впервые появились более 100 лет назад на автомобилях Lancia, именно Volkswagen добился их массового распространения.

Первоначально рабочий объём VR6 составлял 2,8 л, позднее появились версии от 2,5 до 3,6 л. Компактная конструкция способствовала использованию в автомобилях с поперечным расположением двигателя, но VR6 встречается и при продольной установке, включая Porsche Cayenne.

Эти двигатели устанавливались на коммерческие микроавтобусы Volkswagen и Mercedes-Benz, а также на спортивные модели, такие как Volkswagen Golf R32, Corrado и Audi TT. Мощность варьировалась от 140 до 299 л.с. Большинство VR6 – атмосферные, но были и наддувные версии, например, 2,5-литровый турбомотор для кроссоверов Volkswagen Teramont/Atlas. Поздние модификации обозначались просто V6. На базе VR6 были разработаны и другие рядно-разнесенные двигатели: VR5, W8, W12 и W16.

#автомобили #volkswagen #vr6
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