Таковы реалии, нужно это признать.

С начала 2024 года бренд Jetour поднялся на семь позиций в рейтинге автомобильных брендов в России, заняв шестое место по итогам 50-й недели. С января по декабрь было зарегистрировано 33 462 новых автомобиля Jetour.

Наиболее популярным автомобилем Jetour в России остается кроссовер Dashing, удостоенный награды «Цена/качество» премии «Автомобиль года в России – 2024» в конце ноября. Его продажи за 50 недель достигли 14 960 единиц, что составляет 44,71% от общего объёма продаж бренда.

Внедорожник Jetour Т2, продажи которого стартовали в марте, закрепился на втором месте. За десять месяцев он получил награды «Среднеразмерный кроссовер года», «Лучший новый автомобиль для путешествий» и «Самая востребованная новинка». Продано 9 732 автомобиля Т2 (29,08% от общего объёма).

Компактный кроссовер X50, представленный как «входной билет в мир Jetour», менее чем за месяц нашёл 154 покупателя. Семейные модели X70 Plus и X90 Plus проданы в количестве 5 764 (17,23%) и 2 507 (7,49%) автомобилей соответственно.

Основные продажи Jetour приходятся на Центральный (34,01%), Приволжский (19,02%) и Северо-Западный (13,51%) федеральные округа. В Южном федеральном округе доля продаж составляет 12,75%.