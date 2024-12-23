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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Офисе Зеленского заявили о неизбежности переговоров с Россией
Так-то оно так, только переговоры теперь будут, скорее всего, о безоговорочной капитуляции. Понятно кого перед понятно кем.

К киевскому политическому руководству и всему, что оно позволяет себе говорить без согласования с кураторами, нужно относиться с большим сомнением и скептицизмом. Слишком уж часто (всегда) эти заявления разнятся с истинными намерениями соответствующих функционеров. Вот и сегодня советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что переговоры Киева с Москвой являются неизбежностью.

И хотя данный факт действительно неоспорим — любой конфликт завершается подписанием бумаг — но Лещенко всё-таки позволил себе заявить, что Украина должна быть максимально сильной для проведения данных переговоров. Также, по словам функционера, Украина не пойдёт ни на повторение «Минска», ни на повторение «Стамбула».

Здесь мы позволим себе напомнить господину Лещенко, что времена, когда кого-то интересовало, что там хочет и возомнила себе Украина, давно уже миновали. Судьба Украины будет решаться без Украины, да и переговоры будут, скорее, не переговорами, а международно зафиксированным подписанием капитуляции.

А вот на что намекает Лещенко, говоря о сильной позиции Украины, можно только гадать. Сейчас Украина находится в абсолютно отчаянном положении, а отчаяние — плохой советчик: под действием данной эмоции киевские функционеры могут ещё раз сорваться с цепи и допустить новую ошибку с вторжением в ещё один регион России. Проблема Киева в том, что его функционеры не учатся не то что на чужих, даже на своих ошибках, а, следовательно, обречены их повторять, усугубляя и без того тяжелейшее положение страны.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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