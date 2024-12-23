Дело крайне важное, поскольку железнодорожные перевозки увеличиваются.

Несмотря на то, что «Уралвагонзавод» в первую очередь известен, как предприятие по производству бронетехники, оно также занимается и производством продукции гражданского назначения — собственно, тех самых железнодорожных вагонов, которые и дали заводу название. Поскольку в России сейчас железнодорожные перевозки постоянно увеличиваются, а старые подвижные составы необходимо списывать, то «Уралвагонзавод» намерен на треть нарастить производство железнодорожных вагонов уже в следующем, 2025 году.

При этом завод отметил, что производство вагонов в его стенах и так уже значительно увеличилось. Согласно официальным данным, за полные 11 месяцев 2024 года «Уралвагонзавод» выпустил на 42 % больше продукции своего прямого гражданского назначения, чем за 11 месяцев 2023 года.

В целом «УВЗ» хочет в 2025 году войти в тройку главных производителей вагонов в России с долей, превышающей 21 %.