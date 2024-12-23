Дело не просто нужное. Государственной важности.

Как вы знаете, Россия сейчас не только проводит специальную военную операцию, которая давно уже стала не локальным конфликтом, а битвой за новые правила игры, но и увеличивает штатную численность вооружённых сил. Вместе с вооружёнными силами в целом будет увеличиваться и авиационная составляющая в лице Воздушно-космических сил, и вот, предприятия «Ростеха» регулярно поставляют в войска новые партии современных боевых самолётов.

Сегодня госкорпорация отчиталась о передаче сразу новой партии истребителей пятого поколения Су-57 и новой партии истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолёты прошли все испытания и убыли в места дальнейшего несения службы. Конкретные локации и военные части, в которые были переданы истребители, не уточняются.

Отметим, что и Су-34, и Су-57 активно применяются в ходе специальной военной операции, получив тем самым колоссальный реальный боевой опыт в условиях конфликта высокой интенсивности при огромном насыщении средствами противовоздушной обороны. Такого боевого опыта в мире больше нет ни у кого, и это крайне важно для повышения обороноспособности в целом.

Сколько самолётов входят в партию, не уточняется, но нетрудно догадаться, что в обоих случаях это как минимум по две новых машины.