И отказаться от возможных поездок в РБ.

Госдеп США иногда любит нагнать паники и вопросов. Когда в предыдущий раз американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданам выметаться с Украины и закрыло посольство США в Киеве, вскоре началась специальная военная операция, когда сообщило об угрозе массированного ракетного удара — состоялось испытание в боевых условиях БРСД «Орешник».

И вот, сегодня Госдеп выступил с предупреждением к своим гражданам, призывая их воздержаться от поездок в Беларусь, а если они уже находятся в стране, то немедленно её покинуть.

Не берёмся судить, на что намекает американское внешнеполитическое ведомство, но есть один неоспоримый факт: в следующем месяце в Беларуси пройдёт президентские выборы, и у коллективного Запада, возглавляемого США, явно на этот период заготовлены различные варианты из своей избитой методички.