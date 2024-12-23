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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь
И отказаться от возможных поездок в РБ.

Госдеп США иногда любит нагнать паники и вопросов. Когда в предыдущий раз американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданам выметаться с Украины и закрыло посольство США в Киеве, вскоре началась специальная военная операция, когда сообщило об угрозе массированного ракетного удара — состоялось испытание в боевых условиях БРСД «Орешник».

И вот, сегодня Госдеп выступил с предупреждением к своим гражданам, призывая их воздержаться от поездок в Беларусь, а если они уже находятся в стране, то немедленно её покинуть.

Не берёмся судить, на что намекает американское внешнеполитическое ведомство, но есть один неоспоримый факт: в следующем месяце в Беларуси пройдёт президентские выборы, и у коллективного Запада, возглавляемого США, явно на этот период заготовлены различные варианты из своей избитой методички.

#сша #политика #беларусь #белоруссия
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