Sport и 122 «лошадей», кстати.

«АвтоВАЗ» начал производство внедорожника Lada Niva Sport на мощностях дочернего предприятия ООО «Лада Спорт». Окрашенные кузова поступают туда с основного конвейера для финальной сборки. Информация о ценах, комплектациях и сроках поставок дилерам будет опубликована позже.

Lada Niva Sport оснащается 16-клапанным двигателем мощностью 122 л.с. (151 Нм при 5000 об/мин). Модернизированная коробка передач включает усиленные шестерни пятой передачи, усиленный картер сцепления и однорычажный привод раздаточной коробки. Интерьер выполнен в контрастном стиле. Подвеска и тормоза настроены для улучшения динамики и управляемости без ущерба надёжности.

Разработка Lada Niva Sport основывается на опыте, полученном в российских и международных соревнованиях, включая ралли-марафон «Шёлковый путь», где спортивный вариант «Нивы» победил в 2024 году. Перед началом продаж все собранные автомобили пройдут испытания для подтверждения характеристик.

Модель создана на базе Lada Niva Legend, выпускающейся с 1977 года. Сохранив узнаваемый дизайн (угловатый кузов, круглые фары), внедорожник остается популярным в России. За 11 месяцев 2024 года продажи Niva Legend составили 43 228 экземпляров (рост на 25% по сравнению с 2023 годом), заняв около 3% рынка.

О планах разработки спортивной версии стало известно в 2022 году, первые фото появились в 2023-м.