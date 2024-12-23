Здесь, как ни странно, придётся согласиться с заявлением Google.

На прошлой неделе доступ к YouTube в России стал «замедляться» (выражаясь по сути, блокироваться) в том числе и на сетях мобильных операторов, чего раньше, в первую волну «замедления», не было. Российское политическое руководство указало на Google как на компанию, которая уже почти три года не модернизирует и не обслуживает своё оборудование в России, а также как на компанию, которая не исполняет требования российского законодательства и занимается политизацией своей площадки.

Сегодня РБК направил запрос в Google с просьбой прояснить ситуацию, и в американском техно-гиганте, по сути, сняли с себя ответственность за проблемы с доступом к YouTube в России.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — отметили в пресс-службе Google.

Этот комментарий сразу порождает один простой вопрос: что мешает Google начать наконец-то исполнять требования российского законодательства и возобновить обслуживание и модернизацию своих сетей в РФ, дабы лишить российское политическое руководство реального весомого аргумента? Ответ неофициальный, но он очень простой: позиция американской администрации, которую Google не может игнорировать. Так что косвенно всё-таки действия, вернее, бездействие Google связаны с проблемами с доступом к YouTube в РФ.

Напомним, на сегодняшний день обвал доступности YouTube в России колоссален: трафик видеохостинга сократился до 20 %, что является абсолютным антирекордом, и это далеко не предел, поскольку лишь малая доля пользователей готова заморачиваться обходом блокировок тем или иным способом.