У мессенджера большие проблемы с безопасностью. Но это всё формальные предлоги.

Несмотря на то, что компания Meta Inc. в России признана экстремистской за то, что в контролируемых ею социальных сетях в своё время активно публиковались откровенно экстремистские призывы по отношению к РФ и россиянам, на которые компания, словно блаженная, отвечала «ну украинцам же надо куда-то выпустить пар», непосредственно мессенджер WhatsApp оставался и остаётся до сих пор нетронутым.

Связано это с колоссальной популярностью WhatsApp в России: многие используют его вместо стандартных звонков через GSM-сети, для создания домовых чатиков и прочих полезных действий. Нарушения российского законодательства мессенджером от этого не исчезают, и вот, зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в России «высока вероятность» блокировки WhatsApp, поскольку мессенджер полностью отказался от сотрудничества с российскими властями по всему спектру вопросов к его деятельности.

В Госдуме отмечают, что WhatsApp используется для вербовки людей, в нём создаются экстремистские и иные нарушающие закон чаты. Если быть справедливыми, то всё это постоянно происходит и через активно поддерживаемый российским руководством Telegram, но разговоры о его блокировке при всём этом давно уже канули в лету.

Необходимо отметить, что меры воздействия, избранные российскими властями по отношению к американским техно-компаниям, не работают, потому что российский рынок для них хоть и существенен, но отнюдь не первостепенен по важности. Не получить проблем от собственных американских властей для них гораздо важнее, а позиция американских властей по отношению к РФ сейчас предельно понятна.