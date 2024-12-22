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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса
Украина неожиданно для себя начинает понимать, что её судьбу решат без её участия. Ну, такова участь любого лимитрофа.

До формального вступления Дональда Трампа в должность президента США осталось меньше месяца. Своими не вполне вменяемыми заявлениями касательно всего, что происходит в США и в мире, Трамп уже готовит мир к тому, что никаких серьёзных изменений при его президентстве в политике Вашингтона ждать не стоит. Не берёмся судить, кто, откуда и каким образом достаёт для Трампа информацию касательно украинского кризиса, но регулярные его заявления на эту тему всегда максимально оторваны от реальности.

Тем не менее, даже этот отрыв от реальности позволяет Трампу заявлять о необходимости завершения этой «ужасной войны». В частности, сегодня Трамп, выступая перед соратниками, заявил, что он в курсе желания президента России Владимира Путина встретиться с ним. Трамп, в свою очередь, тоже будет ждать этой встречи.

Дальше избранный президент США позволил себе фантазии про «миллионы солдат», которые якобы погибли в рамках украинского кризиса, рассказал собравшимся сказки про «пустые поля», в которых летают пули и задерживаются только «телами солдат», и тому подобное.

Очевидно, что судьба Украины будет решаться без ведома и участия самой Украины. Виновата в этом сама Украина: официальный Киев много раз призывали к возвращению в реальность и исполнению взятых на себя обязательств по соглашениям, но из приятных иллюзий киевские функционеры не выбрались до сих пор. А это значит, что будущее лимитрофа будет решаться за его спиной. Так всегда было, есть и будет.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Waramagedon
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REY_B_
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