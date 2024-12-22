Глава словацкого правительства прибыл в Москву с рабочим визитом.

Неожиданно для всех, кроме тех, кто организовывали данную встречу, сегодня вечером в Москву с рабочим визитом прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Глава словацкого правительства уже встретился с президентом России Владимиром Путиным, и в эти минуты идут переговоры двух лидеров.

Какие вопросы обсуждаются, естественно, заранее никто не говорит, но, согласно комментарию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, можно ожидать, что будут обсуждаться как международные темы, так и Украина, и поставки российского газа в Словакию.

Отметим, что со стороны Фицо это очень смелый шаг, ведь, по сути, сегодня в Европе только Словакия, Венгрия и Сербия могут позволить себе проводить самостоятельную политику без оглядки на то, что им скажут наднациональные европейские функционеры, проедающие налоги честных европейских трудяг.