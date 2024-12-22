Предыдущих пятнадцати Европе, по всей видимости, было мало. Нужно добивать экономику ЕС окончательно.

Будущие историки ещё поломают головы над тем, как так получилось, что в Европе в 2020-е годы на руководящих должностях в подавляющем большинстве случаев находились люди крайне невменяемые, непрофессиональные, необразованные и неэрудированные, да ещё и действующие исключительно в чужих интересах. Главной темой головной боли будущих историков наверняка станет целый пакет с пакетами для пакетов незаконных антироссийских рестрикций («санкций»), которые для России, быть может, и то вряд ли, неприятны, но для Европы вообще губительны.

И вот, сегодня немецкая пресса в лице газеты Welt am Sonntag сообщила, что предыдущих пятнадцати пакетов незаконных антироссийских рестрикций Европе, по всей видимости, оказалось мало, и на повестке дня в Евросоюзе принятие очередного, уже шестнадцатого по счёта пакета рестрикций.

Сообщается, что в этот пакет будут включены отрасли, которые ещё не были затронуты европейскими ограничениями, а также те отрасли, которые «недостаточно» затронуты на сегодняшний день.

Как мы уже отмечали неоднократно, условием России для урегулирования украинского кризиса является полное снятие с РФ всех западных рестрикций, все из которых абсолютно незаконны в рамках международного права. Без выполнения этого условия никакого урегулирования не будет в принципе, а европейские функционеры вместо того, чтобы одуматься, продолжают нагнетать и усложнять обстановку. Ведь рестрикции не просто придётся снимать, за ущерб, нанесённый российской экономике от их введения, ещё компенсации платить придётся. Тем временем в Европе штабелями меняются правительства, а экономическая ситуация столь плачевная, что трудно было себе представить, что такое вообще возможно в «райском саду». Здесь, впрочем, свою роль сыграл фактор преувеличения экономической значимости Евросоюза, который в значительной степени зависел от России, и который ошибочно воспринимал свои раздутые показатели валового внутреннего продукта, даже в половину не соотносящиеся с реальной экономикой, как ключевой экономический показатель. ВВП, а также капитализация, не значат ничего, если за те же самые деньги в других государствах производится в десятки раз больше продукции, то есть, реальных экономических благ.