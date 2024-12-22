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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США случайно сбили над Красным морем свой собственный истребитель
Так бывает. Почему это бывает в случае с крайне низкой интенсивностью полётов, впрочем, вопрос.

Так называемый дружественный огонь — это явление, от которого не застрахована ни одна участвующая в боевых действиях сторона. Ошибка в координации, ошибка зенитчика, диспетчера, кого угодно, приводит к тому, что свои начинают стрелять по своим. Сравнительно частым это явление было в рамках специальной военной операции, когда от дружественного огня ВКС России потеряли в разы больше пилотируемых летательных аппаратов, чем от ПВО ВСУ.

И если с ВКС России, осуществляющими сотни (подчёркиваем: сотни) боевых вылетов на разных участках колоссальной линии боевого соприкосновения, ошибки хоть и трагичны и плачевны, но вполне предсказуемы, то вот каким образом ошибаются американские военные над Красным морем, где интенсивность полётов, мягко говоря, незначительная, вызывает вопрос. Тем не менее, сегодня, согласно информации издания Associated Press, ссылающегося на центральное командование ВС США, сегодня противовоздушная оборона американского ракетного крейсера USS Gettysburg по ошибке подбила истребитель F/A-18, осуществлявший удары по позициям хуситов в Йемене.

Обошлось без невосполнимых утрат: оба пилота успешно катапультировались, один из них получил лёгкие травмы.

Вопрос во всей этой истории вызывает то, каким образом ПВО крейсера могла принять свой самолёт за самолёт противника, зная, что нигде поблизости нет государств или уж тем более внесистемных акторов, имеющих на вооружении истребители F/A-18, являющиеся, если что, палубными истребителями, то есть, применяющимися с авианосцев. Простым ответом на этот вопрос является расхлябанность, связанная с отсутствием реальных боевых действий. На сегодняшний день из сверхдержав только у РФ армия обладает реальным боевым опытом, и это выгодно отличает её от конкурентов.

#сша #боевые действия #авиация #истребители #боевая авиация #йемен #f/a-18 super hornet #f/a-18
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