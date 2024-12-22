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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин пообещал многократно более мощный ответ на удары беспилотниками ВСУ по жилым домам в Казани
В российском обществе паники нет. Есть только всеобъемлющее желание возмездия в 100-кратном размере.

Любое преступление, а удары по жилым строениям в мирном городе — это, безусловно, преступления, террористические акты, должно быть отмщено. В юриспруденции существует принцип разумной достаточности наказания за преступления, однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что проявлять какую бы то ни было «разумную достаточность» в ответ на терроризм вообще имеет смысл. Возмездие должно быть сильнейшим, в десятки, а то и в сотни раз превосходящим по своим последствиям саму причину реализации возмездия как такового, дабы у противной стороны впредь даже от мыслей о повторении преступления начиналась паника.

Собственно, о том, что вчерашняя террористическая атака ВСУ с использованием беспилотников против жилых зданий в Казани не останется без многократно более сильного ответа, пообещал сегодня президент России Владимир Путин.

«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнётся с многократно большими разрушениями у себя за это, и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране», — заявил Путин.

Здесь следует помнить о том, что в Киеве во власти находятся лица, проводящие политику экстремистского по своей сути толка. Киевских функционеров совершенно не беспокоит будущее Украины, абсолютно не волнует то, что страна останется без энергосистемы, без территорий, без экономики, без будущего. Вся цель — это максимально «гадить» России. Поэтому удары возмездия в Киеве особо никого не отрезвляют. Возможно, нужно начинать выбирать немного иные цели для ударов возмездия — чтобы уже даже невменяемые деятели начали хоть что-то осознавать и делать выводы, что вести себя так, как ведут себя они, нельзя, опасно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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