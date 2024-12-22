Когда вместо головы — пустой сосуд, в который заливай, что хочешь, так и происходит.

Последние несколько дней в России происходят очень хорошо скоординированные (и это необходимо отметить) диверсии/поджоги/теракты, которые исполняют обычные граждане РФ по указанию мошенников из колл-центров, находящихся на территории Украины, и при этом до сих пор, по непонятным причинам, не уничтоженных массированными ударами ВС РФ. Когда «обдуренных» диверсантов-пятиминуток ловят, а ловят всех, потому что заниматься поджогами в крупных населённых пунктах совершенно бессмысленно по причине колоссального их покрытия камерами наблюдения, то они в большинстве случаев оказываются лицами весьма почтенного возраста, и утверждают при этом, что действовали по указанию мошенников.

Выглядит это, как отметил зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов, примерно следующим образом: мошенник, зачастую сидя в колл-центре на Украине, связывается с доверчивыми слоями населения, преимущественно с пенсионерами, вытягивает из них деньги, а затем, когда жертва «развода», которая при этом сама собственными руками эти деньги перечисляла, потому что по-другому невозможно, осознаёт, что она сделала, связывается с жертвой повторно и предлагает вернуть средства. И вот здесь-то и начинается: средства обещают вернуть только взамен на совершение диверсии.

«Люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов. Злоумышленники фактически зомбируют людей», — отметил Кузнецов.

Мы не знаем, что должно быть (или наоборот, чего не должно быть) в головах людей, которые по звонку непонятно откуда, непонятно кому, куда и зачем переводят деньги. Ситуации бывают очень разные, тем более не стоит забывать об огромном количестве родственных и семейных связей, пронизывающих россиян и украинцев. Мошенники легко могут играть именно на этих связях, запугивая и шантажируя жертву, информация о родственниках которой давным-давно уже утекла в Сеть из тех же самых баз данных банков и других учреждений.

Как уже отмечалось неоднократно, людям необходимо осознать, что сейчас непростой период, перестать вести себя, как ни в чём не бывало, и быть бдительными и понимать, что голова на плечах нужна не только для того, чтобы в неё есть и носить на ней шляпу. Идя на поджог и иную диверсию, человек обеспечивает себе не очень уютное времяпрепровождение в местах не столь отдалённых. Следите за своими пожилыми родителями, и особенно за бабушками/дедушками. Если случай совсем тяжёлый, не жалейте время, настройте переадресацию звонков с маминого/бабушкиного номера на свой номер. Мошенники, звонящие с Украины и попадающие на подготовленного собеседника, зачастую становятся источниками бесплатного развлечения: глумиться над этими паяцами всегда очень приятно.