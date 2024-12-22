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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин отметил, что у разработки БРСД «Орешник» были и противники
Как и у любого, собственно говоря, решения и уж тем более действия.

В любой семье, когда поднимается вопрос о принятии того или иного серьёзного решения, если эта семья создана на здоровых принципах, зачастую появляются разногласия. То же самое происходит и в государственном управлении, только, естественно, на несколько порядков более высоком уровне. Любое решение, каким бы логичным и правильным оно ни казалось одной части руководства, практически неизбежно будет находить сопротивление у другой части руководства. То же самое происходило и с разработкой нового грозного российского оружия — БРСД «Орешник». По крайней мере, об этом заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, в Минобороны существовали очень разные точки зрения на то, чтобы начинать разработку «Орешника». В подробности глава государства вдаваться не стал, отметив при этом, что когда новая ракета была создана, то он позитивно встретил предложение о боевом испытании нового изделия.

Применение «Орешника» для удара по комплексу предприятий «Южмаш» в Днепропетровске стало первым в истории человечества боевым применением баллистической ракеты средней дальности. Официальный Киев и западные столицы это, впрочем, не отрезвило, а это значит, что нужно продолжать сеять зёрна разума и здравого смысла в тамошних функционерских кругах.

#россия #политика #промышленность #«орешник»
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