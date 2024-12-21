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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белоусов отметил важную роль «народного ОПК» в деле снабжения российской армии
Более 65 видов изделий военного назначения поставлены в войска «народным ОПК».

Государственная оборонная промышленность — это, как вы прекрасно понимаете, крайне неповоротливый, сложный механизм. Он прекрасно подходит для массового производства военной продукции, которая в принципе не под силу частным производителям, однако когда дело касается именно революционной продукции военного назначения, как раз на обложку выходит так называемый народный ОПК. И сегодня министр обороны России Андрей Белоусов отметил важность и заслуги народного ОПК в деле снабжения российской армии всем необходимым.

Как заявил Белоусов в рамках итогового заседания МО РФ и Народного фронта, усилиями «народного ОПК» в войска были поставлены свыше 65 различных видов изделий, включая 31 вид беспилотников и 4 вида безэкипажных катеров, 8 робототехнических комплексов, 20 систем радиоэлектронной борьбы и прочего.

Как нетрудно догадаться, впоследствии разработки, которые курировал «народный ОПК», скорее всего, будут переданы официальному государственному ОПК, потому что образ современного конфликта радикально изменился, и производить беспилотники вкупе со средствами их подавления нужно в поистине промышленных масштабах.

#россия #промышленность
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