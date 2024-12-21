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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц осадил президента Польши за его предложение конфисковать российские замороженные активы
Германия понимает, сколько всего немецкого Россия конфискует у себя, и справедливо отнекивается от таких предложений. Но впереди выборы и высокий шанс победы Мерца на оных.

К личности пока ещё действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца можно относиться сильно по-разному, но в немецком классе политических функционеров (политики там давно уже перевелись) он является умеренным деятелем, без сваливания в ту или иную экстремальную плоскость внутренней и внешней политики. Поэтому когда президент Польши Анджей Дуда предложил Шольцу всё-таки поддержать конфискацию российских замороженных активов в ЕЦБ, то Шольц своего польского коллегу осадил. По крайней мере, об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники в обоих правительствах.

Согласно сведениям издания, Шольц не просто осадил Дуду, а даже агрессивно указал тому на его место, напомнив, что конфискация российских активов колоссальным образом негативно повлияет на европейские финансовые рынки и на положение евро как резервной валюты, которой сама Польша, провоцирующая Европу, не пользуется.

Разговоры о конфискации (читать — прямом воровстве) замороженных российских активов продолжаются в ЕС уже без малого три года. Пока что еврофункционеры опасаются возможных негативных последствий данного действия. Но реальность такова, что своих денег у Европы становится всё меньше, бремя содержания Украины полностью валится на ЕС, и возникает соблазн украсть российские средства, чтобы ими профинансировать Киев.

Россия уже неоднократно отмечала, что на территории РФ заморожено гораздо больше европейских активов, чем российских активов — в Европе. И их полная конфискация крайне болезненно скажется на и без того дышащей на ладан европейской экономике.

Пока что Европа в целом и Германия в частности держатся, но впереди в ФРГ выборы, на которых с очень высокой долей вероятности победит кандидат от ХДС Фридрих Мерц, уже поставивший себя как крайне экстремистски настроенного политика. Возможно, Германия ещё будет вспоминать период Шольца как светлую полосу в своей жизни.

#россия #политика #экономика #санкции #германия #психиатрия #польша
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