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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Завершение украинского кризиса должно привести к снятию санкций с России — премьер Венгрии
Естественно. Это условие, выдвинутое Россией для мирного урегулирования. И Западу очень повезёт, если РФ не потребует компенсаций за ущерб от рестрикций.

Незаконные антироссийские рестрикции, так же известные, как санкции, безусловно, доставили России неудобства, но реальность такова, что эффект бумеранга от этих рестрикций по полной программе поймали сами экономические агрессоры. В данном случае в лице Европейского союза. Правительства европейских стран падают штабелями, всё большее их количество предпочитают отмалчиваться относительно украинского кризиса, и всё большую популярность набирают голоса разума по типу тех, что являют собой премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо.

В частности, сегодня глава венгерского правительства заявил, что в Будапеште считают скорейшее снятие антироссийских рестрикций в максимальном объёме делом колоссальной важности. По словам Виктора Орбана, полное снятие санкций с России должно последовать за окончанием украинского кризиса.

Здесь, как мы видим, Венгрия хоть и является голосом разума, но всё-таки ставит перед гипотетическим снятием с РФ санкций условие окончания украинского кризиса, тогда как в реальности это снятие должно быть безусловным, потому что никто и ничто не обязывало Европу эти рестрикции вводить в первую очередь. Украинский кризис Европу никак не касается, а вмешательство в него на стороне Киева — это исключительно личный выбор европейских государств, сделавших это из соображений «ослабления» России с целью получения от неё бесплатных ресурсов. Никто не мешал Европе пресечь этот кризис в зародыше, надавив как следует на киевское политическое руководство с целью исполнения им Минских соглашений и избежав тем самым боевых действий. Но там выбрали то, что выбрали.

Что до антироссийских рестрикций, то их снятие — прямое требование России к Западу в рамках урегулирования сложившегося кризиса. Это помимо полного и безоговорочного исполнения ряда основных условий России: признания новой территориальной реальности, содействия демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины. И Западу ещё очень сильно повезёт, если Москва не затребует выплаты колоссальных компенсаций за экономический ущерб, нанесённый западными рестрикциями. А требовать это надо: чтобы понимали, что не надо вступать в конфронтацию с тем, за чей счёт обеспечивалось всё европейское экономическое «чудо», и как следует расплатились за свою необдуманную политику самым болезненным для себя способом: кошельком.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #санкции #нато #евросоюз #венгрия
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