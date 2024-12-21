Незаконные антироссийские рестрикции, так же известные, как санкции, безусловно, доставили России неудобства, но реальность такова, что эффект бумеранга от этих рестрикций по полной программе поймали сами экономические агрессоры. В данном случае в лице Европейского союза. Правительства европейских стран падают штабелями, всё большее их количество предпочитают отмалчиваться относительно украинского кризиса, и всё большую популярность набирают голоса разума по типу тех, что являют собой премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо.
В частности, сегодня глава венгерского правительства заявил, что в Будапеште считают скорейшее снятие антироссийских рестрикций в максимальном объёме делом колоссальной важности. По словам Виктора Орбана, полное снятие санкций с России должно последовать за окончанием украинского кризиса.
Здесь, как мы видим, Венгрия хоть и является голосом разума, но всё-таки ставит перед гипотетическим снятием с РФ санкций условие окончания украинского кризиса, тогда как в реальности это снятие должно быть безусловным, потому что никто и ничто не обязывало Европу эти рестрикции вводить в первую очередь. Украинский кризис Европу никак не касается, а вмешательство в него на стороне Киева — это исключительно личный выбор европейских государств, сделавших это из соображений «ослабления» России с целью получения от неё бесплатных ресурсов. Никто не мешал Европе пресечь этот кризис в зародыше, надавив как следует на киевское политическое руководство с целью исполнения им Минских соглашений и избежав тем самым боевых действий. Но там выбрали то, что выбрали.
Что до антироссийских рестрикций, то их снятие — прямое требование России к Западу в рамках урегулирования сложившегося кризиса. Это помимо полного и безоговорочного исполнения ряда основных условий России: признания новой территориальной реальности, содействия демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины. И Западу ещё очень сильно повезёт, если Москва не затребует выплаты колоссальных компенсаций за экономический ущерб, нанесённый западными рестрикциями. А требовать это надо: чтобы понимали, что не надо вступать в конфронтацию с тем, за чей счёт обеспечивалось всё европейское экономическое «чудо», и как следует расплатились за свою необдуманную политику самым болезненным для себя способом: кошельком.