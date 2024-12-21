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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Классика двойных стандартов: в ФРГ осудили Илона Маска за открытую поддержку партии «Альтернатива для Германии»
Кто-то, являющийся лимитрофом, ранее думал, что он пуп Земли, а тут ему популярно объяснили его роль в мире. Дальше культурный шок. Бывает.

Вчера американский предприниматель и будущий руководитель Департамента государственной эффективности в администрации Дональда Трампа Илон Маск позволил себе открыто выразить симпатию немецкой партии «Альтернатива для Германии», которую он считает единственной надеждой для Германии на спасение. Чисто технически, безусловно, это прямое вмешательство в избирательный процесс: будучи человеком крайне публичным, Маск в публичном же пространстве позволил себе поддержать конкретную политическую силу в конкретном государстве.

Поэтому сегодня в Германии проявили данным фактом недовольство. Согласно информации таблоида Bild, немецкое политическое руководство осудило Илона Маска за его высказывание. Дальше от немецких функционеров последовал типичный применяемый к «Альтернативе для Германии» штамп «ультраправая», хотя по факту данная партия является просто консервативной, то есть, да, правой, но без экстремистски окрашенной приставки «ультра-».

Данное обстоятельство демонстрирует двойные стандарты со стороны Германии. Когда Берлин лезет в чужую политику и открыто поддерживает одни партии и клеймит на чём свет стоит другие партии, это, видите ли, нормально. Когда то же самое начинают применять уже по отношению к самой Германии, то сразу следует осуждение.

Здесь Германии необходимо понять одну простую вещь: в её нынешнем политическом, экономическом и военном состоянии она не более чем такой же лимитроф, как и все остальные европейские государства. А лимитроф должен знать своё место. Вот Илон Маск потихоньку на него указывает. Слишком долго Германии позволяли изображать себя центром Европы, время вспомнить реальность: например, экономические показатели страны, а также факт присутствия на её территории колоссального оккупационного контингента, известного как американские военные базы.

#сша #политика #германия
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