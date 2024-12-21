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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ утром с помощью беспилотников нанесли удары по жилым строениям в Казани
Выпрашивание массированных ударов возмездия по энергетике продолжатся. Надо исполнять эту просьбу, если не понимают по-хорошему.

Сегодня утром беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Казань. Мы сейчас не будем даже пытаться разобраться, как так получилось, что беспилотники могут залетать в глубочайший тыл России и беспрепятственно влетать в объекты гражданской инфраструктуры, но именно так и вышло: согласно официальной информации, шесть беспилотников угодили в здания жилых комплексов, нанеся им значительные повреждения.

Уточняется, что пострадавших в результате этой атаки, к счастью, нет, однако серьёзно повреждены и будут нуждаться в длительном ремонте непосредственно сами жилые строения. Как вы понимаете, многим гражданским повредило квартиры.

Всё это в очередной раз свидетельствует об одном простом факте: киевское политическое руководство упорно выпрашивает от России массированные удары возмездия по остаткам энергосистемы Украины. И эту просьбу необходимо исполнять.

Как мы отмечали уже не раз, уничтожение энергосистемы — это суровая необходимость, которая автоматически уничтожит любые расположенные на территории Украины военные производства, ныне преимущественно носящие статус кустарных, гаражных и подвальных, прикрывающихся объектами социальной важности. Да, можно сказать, что производства продолжат работать на резервных генераторах, но необходимо учитывать простой факт, что массовое использование генераторов автоматически приведёт к избыточному спросу на топливо и, как следствие, к росту цен на него. За западный счёт, конечно, можно так работать долго, но совсем не так долго, как за почти бесплатную энергию от доставшихся Украине в наследство от СССР/России атомных электростанций.

#россия #украина #политика #боевые действия
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