Хочешь мира — запрети поставлять оружие и деньги Украине. И мир наступит очень быстро. Остальное — от лукавого.

Как вы знаете, в немецком истеблишменте сегодня не принято говорить о мире, спокойствии и порядке. Головы тамошних функционеров, как и в целом европейских горе-политиков за редчайшими исключениями, забиты только войной, конфронтацией, кризисами и уничтожением собственной идентичности. А всех, кто позволяют себе идти против «мейнстрима», кем только не клеймят.

И вот, сегодня немецкая пресса в лице журнала Der Spiegel, по всей видимости, получила заказ на уничтожение репутации Олафа Шольца в кругах немецких политических «ястребов». Так, издание сообщило, что по слухам, Шольц намерен отправиться в Москву с «мирной миссией». Информация об этом якобы распространяется в кругах Христианско-демократического союза (ХДС), являющейся главной немецкой системной оппозиционной партией. Причём, как уточняется, визит Шольца в Москву может состояться уже в ближайшие дни.

Естественно, перед нами исключительно слухи, однако при желании их можно нацепить на состоявшиеся факты. Например, известно, что Шольц примерно месяц назад звонил Путину и обсуждал в том числе украинский кризис. Возможно, что в рамках этого разговора было обсуждено что-то, что не должно было выходить в публичную плоскость, и теперь Шольц приедет в Москву, чтобы с глазу на глаз переговорить с Путиным.

В чём смысл такого действия, учитывая, что Шольц уже сбитый лётчик, поскольку его правительство развалилось на фоне катастрофически глупых принимавшихся решений, и ему был выдвинут вотум недоверия, не вполне понятно. С вероятностью, близкой к абсолютной, на внеочередных выборах в Германии победу одержит Фридрих Мерц, полностью оторванный от реальности и преследующий целью дальнейшее нагнетание напряжённости в отношениях с Россией.

Условия России по урегулированию украинского кризиса и восстановлению отношений с Западом давно озвучены и должны быть известны: это «Стамбул+», признание территориальных реалий и снятие с РФ всех рестрикций («санкций»). Сказки и фантазии коллективного Запада Москву не интересуют. Что ещё можно обсуждать? Здесь нужно не обсуждать, а принимать условия Москвы, пока они ещё не максимально жёсткие.