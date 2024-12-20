Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Олаф Шольц может приехать в Москву с мирной миссией — немецкая пресса
Хочешь мира — запрети поставлять оружие и деньги Украине. И мир наступит очень быстро. Остальное — от лукавого.

Как вы знаете, в немецком истеблишменте сегодня не принято говорить о мире, спокойствии и порядке. Головы тамошних функционеров, как и в целом европейских горе-политиков за редчайшими исключениями, забиты только войной, конфронтацией, кризисами и уничтожением собственной идентичности. А всех, кто позволяют себе идти против «мейнстрима», кем только не клеймят.

И вот, сегодня немецкая пресса в лице журнала Der Spiegel, по всей видимости, получила заказ на уничтожение репутации Олафа Шольца в кругах немецких политических «ястребов». Так, издание сообщило, что по слухам, Шольц намерен отправиться в Москву с «мирной миссией». Информация об этом якобы распространяется в кругах Христианско-демократического союза (ХДС), являющейся главной немецкой системной оппозиционной партией. Причём, как уточняется, визит Шольца в Москву может состояться уже в ближайшие дни.

Естественно, перед нами исключительно слухи, однако при желании их можно нацепить на состоявшиеся факты. Например, известно, что Шольц примерно месяц назад звонил Путину и обсуждал в том числе украинский кризис. Возможно, что в рамках этого разговора было обсуждено что-то, что не должно было выходить в публичную плоскость, и теперь Шольц приедет в Москву, чтобы с глазу на глаз переговорить с Путиным.

В чём смысл такого действия, учитывая, что Шольц уже сбитый лётчик, поскольку его правительство развалилось на фоне катастрофически глупых принимавшихся решений, и ему был выдвинут вотум недоверия, не вполне понятно. С вероятностью, близкой к абсолютной, на внеочередных выборах в Германии победу одержит Фридрих Мерц, полностью оторванный от реальности и преследующий целью дальнейшее нагнетание напряжённости в отношениях с Россией.

Условия России по урегулированию украинского кризиса и восстановлению отношений с Западом давно озвучены и должны быть известны: это «Стамбул+», признание территориальных реалий и снятие с РФ всех рестрикций («санкций»). Сказки и фантазии коллективного Запада Москву не интересуют. Что ещё можно обсуждать? Здесь нужно не обсуждать, а принимать условия Москвы, пока они ещё не максимально жёсткие.

#россия #политика #боевые действия #германия
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
128
Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
6
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
7
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
36
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
69
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
4
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
33
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
8
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
3

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
20:49
Тоже думаю возможно бот, а иногда так шиша дурачиться, сайт хбз кого)) А этот малолетка походу (по уровню) и точно со 100% гарантией психически больной товарищ, ибо про дурке шибко продвинутый. Ну а ...
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Nvidia&Intel Hater
20:47
даже не сомневайся.но сначала туда фельдшера отправлю
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Маэстро
20:46
это ты зря так сказал, Nvidia&Intel Hater тебя теперь так просто не оставит, пока тебя в очередной бан не отправит
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Александр Пурвин
20:46
А-ля 2й сухой закон, правительство хочит отупить народ, но все как раз наоборот, по большему случаю простой люд того не хотя будет более или мнение разбираться в интернете. И это я читаю хорошо, плохо...
В ближайшее время ожидается полная блокировка YouTube, включая мобильные версии
Nvidia&Intel Hater
20:45
обтекаешь ты,зоофилизмом опять же страдаю не я а твой дружок.его мамка то на фотке.она и померла на конце у коня ,он сам писал.что ты думаешь он такой ущербный и обдолбыш.родился от коняшки
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Backardi
20:43
Обтекай, мне с шизо зоофилами страдающими амд головного мозга общаться не о чем
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Роман Холод
20:42
"Проблема со сгоранием 13 и 14 больше похожа на раздутую." Судить сложно, так как я не видел умерших 13ххх либо 14ххх процессоров. Моему 14700К с момента приобретения 8 месяцев, ни одного глюка я еще ...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Nvidia&Intel Hater
20:41
опущенный как раз ты.ты же из когорты фельдшера .а он тут защеканчик известный.кого ты ловил шизик.по твоей логике и Майкопское честное я и Онищенко -просто все тебя про с\правку спрашивают.ты прочита...
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Backardi
20:40
Ну этот хейтер и опущенный такое постить, кажется ему уже некуда падать, а он постоянно находит новое дно. Он скорее всего и смотрит, и дрочит на такое, раз так легко фотку выдал, под рукой наверное б...
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Nvidia&Intel Hater
20:39
три мед образования и фельдшер.ну в принципе фантазия наркоманов всегда через край.они всегда себе значимости прибавляют
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем