Не является ли это вмешательством в немецкие выборы? М-м-м?

Сегодня в Германии ни одна из основных распиаренных партий не отражает интересы Германии и немецкого народа. Все эти партии так или иначе жонглируют фактами, втягивают страну в кризисы, делают полностью оторванные от реальности заявления и не понимают, что делать дальше. Исключением является разве что «Альтернатива для Германия» — консервативная партия, которая хочет вернуть Германию в период, когда Берлин ещё мог проводить сильную внутреннюю и внешнюю политику.

Собственно, о существовании «Альтернативы для Германии» неплохо осведомлены и за рубежом. Так, сегодня американский предприниматель Илон Маск, который займёт должность руководителя Департамента государственной эффективности в администрации Дональда Трампа, комментируя нынешнее положение дел в Германии с политической и экономической точек зрения, заявил, что «только «АдГ» может спасти Германию».

Не берёмся судить, можно ли это назвать вмешательством в немецкую политику, учитывая влиятельность и охват Маска, но в целом предприниматель и будущий политик прав: сегодня реалистично на положение дел в Германии и мире смотрит разве что «Альтернатива для Германии». За это её и «шпыняют» глобалисты и последователи трансатлантической идеи построения миропорядка.