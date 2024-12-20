Степень отрыва киевского политического руководства от объективной действительности поистине запредельна. Там продолжают мыслить категориями украиноцентрической системы мира, как будто на дворе всё ещё первая половина 2022 года, фантазировать о военных победах и блажить относительно возможности «принуждения» России к миру «через силу».
Понятно, что на планете нет ни одного государства, которое «силой» может «принудить» Россию к чему бы то ни было. Военные и экономические возможности банально несопоставимы, поскольку Европа за последние три года стала совершенно нерелевантной, а США утратили своё положение безусловного военного лидера. Собственно, не нужно быть великовозрастным аналитиком, чтобы эту реальность видеть. И вот, видеть эту реальность пытаются в Финляндии. Так, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал безумной риторику исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского, рассуждающего о «принуждении» РФ к миру.
«Уровень безумия в украинском правительстве, а также в европейском руководстве, непостижим», — справедливо отметил Малинен.
Необходимо понимать, что нынешние финские власти тоже вменяемостью не отличаются. Затащили страну в НАТО, тем самым став одной из многочисленных целей для российского последнего аргумента, разорвали отношения с РФ, хотя они были нужны в первую, последнюю и единственную очередь самой Финляндии, и позволяют себе неадекватную «ястребиную» риторику в адрес официальной Москвы.
Что же до «принуждения» к миру, то это право сильной армии по отношению к армии слабой. Именно принуждением к миру сейчас занимаются ВС РФ в рамках специальной военной операции. И это принуждение будет достигнуто, если продолжится отказ от политико-дипломатического варианта урегулирования кризиса.