Это ещё очень мягко сказано.

Степень отрыва киевского политического руководства от объективной действительности поистине запредельна. Там продолжают мыслить категориями украиноцентрической системы мира, как будто на дворе всё ещё первая половина 2022 года, фантазировать о военных победах и блажить относительно возможности «принуждения» России к миру «через силу».

Понятно, что на планете нет ни одного государства, которое «силой» может «принудить» Россию к чему бы то ни было. Военные и экономические возможности банально несопоставимы, поскольку Европа за последние три года стала совершенно нерелевантной, а США утратили своё положение безусловного военного лидера. Собственно, не нужно быть великовозрастным аналитиком, чтобы эту реальность видеть. И вот, видеть эту реальность пытаются в Финляндии. Так, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал безумной риторику исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского, рассуждающего о «принуждении» РФ к миру.

«Уровень безумия в украинском правительстве, а также в европейском руководстве, непостижим», — справедливо отметил Малинен.

Необходимо понимать, что нынешние финские власти тоже вменяемостью не отличаются. Затащили страну в НАТО, тем самым став одной из многочисленных целей для российского последнего аргумента, разорвали отношения с РФ, хотя они были нужны в первую, последнюю и единственную очередь самой Финляндии, и позволяют себе неадекватную «ястребиную» риторику в адрес официальной Москвы.

Что же до «принуждения» к миру, то это право сильной армии по отношению к армии слабой. Именно принуждением к миру сейчас занимаются ВС РФ в рамках специальной военной операции. И это принуждение будет достигнуто, если продолжится отказ от политико-дипломатического варианта урегулирования кризиса.