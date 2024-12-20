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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ за неделю нанести 24 групповых удара по объектам энергетики, аэродромам и местам сборки беспилотников на Украине
Всё это системная ежедневная работа. И только так навязывается мир через силу.

Групповые и массированные удары по чувствительным объектам на территории Украины — это каждодневная, методичная, системная работа, которую необходимо проводить, чтобы максимально приближать завершение специальной военной операции на российских условиях. То, что соответствующие удары наносятся именно системно, подтверждается еженедельными отчётами Минобороны России, поэтому вдвойне непонятно, зачем отдельные из этих ударов клеймятся «ударами возмездия» в ответ на преступные, террористические действия официального Киева по отношению к России.

Как бы то ни было, удары каждую неделю наносятся десятками, тем самым методично уничтожая способность ВСУ к оказанию сопротивления (обесточенная страна оказывать сопротивление не может: это базис). В частности, за период с 14 по 20 декабря включительно вооружёнными силами России были нанесены 24 групповых удара, целями которых стали объекты энергосистемы Украины, аэродромная инфраструктура, места производства и складирования беспилотников, железнодорожные эшелоны и многочисленные пункты временного размещения вооружённых сил Украины.

Ключевыми объектами для ударов являются объекты энергосистемы. Без электричества невозможно никакое производство в принципе, а на резервных генераторах, как вы прекрасно понимаете, долго не поработаешь: возникнет острый дефицит топлива в масштабах всего государства, и тогда выпускаемая в гаражных/кустарных/подвальных условиях продукция превратится из копеечной в золотую.

Пока что говорить о полном отключении «рубильника» на Украине по-прежнему преждевременно. Россия из каких-то необъяснимых соображений упорно отказывается наносить массированные удары по распределительным подстанциям, идущим от доставшихся Украине в наследство от СССР/России атомных электростанций, ныне полностью питающих всю страну.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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