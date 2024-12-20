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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский демонстративно отказывается от демилитаризации Украины как от ключевого условия мирного урегулирования
Мы не поняли. Тебя что, спрашивать, что ли, кто-то будет? Что скажут — то и сделаешь.

Как вы помните, одним из трёх главных условий, выдвинутых Россией к Украине в рамках гипотетического политико-дипломатического урегулирования текущего кризиса является демилитаризация Украины. Проще говоря, полное и безоговорочное разоружение ВСУ, запрет иметь тяжёлое вооружение и авиацию, а также жёсткое ограничение численности армии, которая, по сути, будет выполнять сугубо полицейские функции. Решение понятное: с территории Украины больше никогда не должна исходить угроза России, а то, что эта угроза отнюдь не иллюзорна, мы видим каждый день.

И вот, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, по сути, демонстративно отказался от демилитаризации страны. По мнению Зеленского, который явно в детстве не наигрался в «танчики», лучшим способом предотвращения повторного «нападения» России является «сильная армия, большая армия, самая большая в Европе армия». По словам Зеленского, было бы непростительной ошибкой ограничивать силу украинской армии, особенно сейчас, когда страна не в НАТО, а только на пути в альянс.

Мы сейчас не будем объяснять Зеленскому, что отказ от членства в НАТО — это тоже условие политико-дипломатического урегулирования наряду с демилитаризацией и денацификацией. Мы просто отметим, что судьба Украины уже очевидно будет решаться без ведома Украины, поскольку киевские функционеры полностью показали свою недоговороспособность и невменяемость. Что Украине скажут — то она и будет исполнять, и ещё будет считать это за честь. Так уж работает объективная реальность, что условия мира всегда диктует победитель в военном конфликте. Делать вид, что таким победителем может стать Украина, уже как минимум нелепо, а как максимум — проявление некоего расстройства, с которым должны работать специалисты в белых халатах.

Напомним, что от Украины помимо всего вышеперечисленного также в обязательном порядке потребуется признать новую территориальную реальность, причём сделать это на уровне ООН. А от Запада потребуется снять с России все рестрикции («санкции»). По-хорошему, с выплатой компенсаций и репараций в пользу РФ.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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