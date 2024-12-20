Есть пострадавшие и, естественно, разрушения.

Мы нередко говорим об экстремистском характере действующих политических функционеров в Киеве. Это не просто риторический приём, а суровая констатация объективной реальности: только отъявленный экстремист может сжигать собственную страну, жертвовать ею на алтаре сохранения коллективным Западом своего положения в мире, которое уже ничто не поможет сохранить, а также постоянно провоцировать военную сверхдержаву, выпрашивая массированные удары возмездия по своей территории. Собственно, именно этим и занимается киевское политическое руководство, и сегодня оно выпросило в очередной раз.

Речь идёт о ракетной атаке, предварительно, западным оружием, по населённому пункту Рыльск в Курской области. Данные пока разнятся, официальных, кроме подтверждения самого факта удара, и вовсе нет, поэтому мы не будем указывать ни конкретные виды вооружений, ни их количество, ни масштаб повреждений и количество пострадавших.

Ясно одно: киевское политическое руководство изо всех сил просит, чтобы Россия окончательно отключила на Украине «рубильник» и провела «дуэль» БРСД «Орешник» с системами ПВО и ПРО. Делает оно это с весьма странной целью: изобразить трагедию украинского народа, оставленного без электричества перед праздниками. Чего в Киеве не понимают, так это того, что информационная повестка изменилась: украинский конфликт всех «достал» хуже горькой редьки, потому что на Западе у людей свои проблемы множатся с устрашающей скоростью, и времени на то, чтобы жалеть тех, кто сами себе устраивают проблемы, там просто не остаётся.