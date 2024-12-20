Минобороны зачем-то продолжает использовать терминологию «ответного» удара, которая всех бесконечно раздражает.

Каждый раз, когда официальный Киев позволяет себе какую-то смелую, как он считает, но по факту бесконечно глупую и в военном, и в политическом планах выходку с ударом по территории России, то в качестве возмездия по Украине всегда летит удар несопоставимой — раз в 10—20, а то и в 30 более мощный как по масштабу обстрела, так и по масштабу последствий — силы.

Казалось бы, в Киеве давно уже пора осознать одну элементарную реальность: стрелять по России, осуществляя террористические с точки зрения международного гуманитарного права атаки, себе дороже. Но потому сейчас во главе Украины и сидят «деятели» откровенно экстремистского толка, что им абсолютно индифферентно, что будет с Киевом, с Украиной, с её гражданами и вообще со всем, что связано с данной темой. Их задача — максимально затянуть данный кризис за счёт коллективного Запада в тщетной и нелепой попытке «ослабить» Россию. Реальность такова, что затянуть кризис-то удалось, вот только РФ за эти годы стала только сильнее, а у Украины вряд ли есть уже хоть какое бы то ни было будущее.

И вот, позавчера, 18 декабря, с территории Украины был произведён удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию «Комбинат Каменский», производящему химическую продукцию преимущественно военного назначения, в Ростовской области. Ракеты были перехвачены, но удар возмездия, как и было обещано, необходимо наносить. И вот, сегодня утром в Киеве было неспокойно: в ходе комбинированного удара, согласно сводке МО РФ, были поражены: пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ), конструкторское бюро «Луч», проектирующее и производящее ракеты «Нептун» и ракеты для РСЗО «Ольха». Также было нанесено огневое поражение позиции ЗРК Patriot.

Зачем Минобороны регулярно заявляет об «ответном» характере подобных ударов, откровенно говоря, неясно. Удары такого рода должны быть каждодневной, рутинной работой, приближающей тем самым окончание специальной военной операции на условиях России. Почему пункт управления СБУ в Киеве существовал все эти годы и был поражён только сейчас, здесь, как говорится, вопросов больше, чем ответов.