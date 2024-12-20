Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Вице-премьер Марат Хуснуллин обеспокоен ростом цен на стройматериалы
С 2021 года стоимость данной продукции выросла в среднем на 64 %.

Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил серьёзную обеспокоенность по поводу увеличения цен на стройматериалы. В интервью РБК он отметил, что с 2021 года стоимость данной продукции выросла в среднем на 64%, что негативно сказывается на государственных расходах на строительство и ремонт.

Государство ежегодно выделяет триллионы рублей на строительные проекты, и рост цен на материалы приводит к значительным бюджетным потерям. Хотя строительство объективно подорожало, юридических механизмов для воздействия на ценообразование в этой сфере пока нет, констатировал вице-премьер. При этом сговора между производителями, на который могла бы отреагировать ФАС, не выявлено.

Хуснуллин признался, что не видит эффективных способов борьбы с ростом цен и неоднократно предлагал ввести государственное регулирование в этом сегменте. Однако эти предложения не нашли поддержки у коллег, считающих отрасль неконсолидированной и не нуждающейся в госрегулировании.

Вице-премьер выделил три основных фактора, влияющих на строительную инфляцию. Во-первых, это стоимость стройматериалов, доля которых в себестоимости строительства составляет от 30 до 70% в зависимости от типа объекта. Во-вторых, заработная плата, доля которой варьируется от 15 до 50%, составляя в среднем 25%. В-третьих, транспортные расходы, также увеличившиеся на десятки процентов.

Хуснуллин подчеркнул, что поддерживает принципы рыночной экономики, но негативно относится к ситуации, когда рынок ежегодно существенно повышает цены, что в конечном счете бьет по карману потребителя.

Напомним, резкий рост цен на стройматериалы начался в конце 2020 года и продолжался практически весь 2021 год. Например, цена тонны арматуры выросла с 34–35 тыс. руб. до более чем 60 тыс. руб. В 2022 году удорожание продолжилось, что вызвало реакцию Минпромторга, который потребовал от производителей снизить цены, ограничив наценку 20–25%.

Весной 2023 года Минстрой обратился в ФАС из-за роста цен на арматуру на 27%, который, по данным антимонопольной службы, прекратился в мае. В конце лета Минстрой предупредил о возможном росте цен на ряд стройматериалов, включая импортное оборудование и технику, из-за колебаний валютного курса.

#производство #строительство #стройматериалы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
39
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
112
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
7
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
29
Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
5
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
69
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
6
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
4
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
2
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Васьков
14:40
Ой, а кто это сделал??? (голосом Галустяна). Интел остаётся или демпинговать ценами хотя бы на старую платформу, или потерять рынок настольных систем. И не только в Германии. Но не припомню случая, ч...
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Маэстро
14:39
если только за цикл месячных
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
Иван1984
14:34
ВОТ И ПОСЫПАЛИ ЛЖИВЫЕ ПРОПЛАЧЕННЫЕ ЗАКАЗУШНЫЕ СТАТЕЙКИ В ПРЕДВЕРИИ ВЫХОДА 50 СЕРИИ! НВИДИЯ КАК И ИНТЕЛ НЕГНУШАЕТСЯ СКУПАТЬ ПИАРАСОВ!!!
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
BruteForce
14:33
Хм. Может я чего-то не понимаю, как Орешник попадёт по движущемуся кораблю?
В Intel PresentMon 2.3 добавили поддержку технологий генерации кадров Intel и AMD, новые метрики
Serega Volkov
14:28
Ты вообще ничего не привёл, только бла бла. Никаких тестов ничего, просто влажные фантазии мамкиного амудешника.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
Den41k
14:27
Я вот сколько игр с открытым миром в последнее время вижу, столько же и разочаровываюсь. Игры с псевдооткоытым миром как-то приятнее. Тот же ГОВ, с его коридорами проработан сильно лучше хорайзена, с ...
Согласно исследованию игры с открытым миром способствуют улучшению психического здоровья
Алексей Белоусов
14:22
Вы что-то поняли?
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
FelsheR-zzzzz
14:20
0,5-0,9 кв/ч за цикл.
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
valera60
14:18
В этом смысл философии капитализма - "американская мечта".
Первая в мире термоядерная электростанция будет запущена в эксплуатацию всего через несколько лет
Пузо
14:17
Чего ты несёшь? Первые 8 линий разъёма pcie 16x уходят в гпу, вторые 8 делятся пополам и тупо прямиком идут на два слота м2. Всё. Дальше всё зависит от материнки (наличия и реализации функции бифуркац...
Видеокарта MaxSun Arc B580 получит два слота для установки SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем