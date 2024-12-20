С 2021 года стоимость данной продукции выросла в среднем на 64 %.

Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил серьёзную обеспокоенность по поводу увеличения цен на стройматериалы. В интервью РБК он отметил, что с 2021 года стоимость данной продукции выросла в среднем на 64%, что негативно сказывается на государственных расходах на строительство и ремонт.

Государство ежегодно выделяет триллионы рублей на строительные проекты, и рост цен на материалы приводит к значительным бюджетным потерям. Хотя строительство объективно подорожало, юридических механизмов для воздействия на ценообразование в этой сфере пока нет, констатировал вице-премьер. При этом сговора между производителями, на который могла бы отреагировать ФАС, не выявлено.

Хуснуллин признался, что не видит эффективных способов борьбы с ростом цен и неоднократно предлагал ввести государственное регулирование в этом сегменте. Однако эти предложения не нашли поддержки у коллег, считающих отрасль неконсолидированной и не нуждающейся в госрегулировании.

Вице-премьер выделил три основных фактора, влияющих на строительную инфляцию. Во-первых, это стоимость стройматериалов, доля которых в себестоимости строительства составляет от 30 до 70% в зависимости от типа объекта. Во-вторых, заработная плата, доля которой варьируется от 15 до 50%, составляя в среднем 25%. В-третьих, транспортные расходы, также увеличившиеся на десятки процентов.

Хуснуллин подчеркнул, что поддерживает принципы рыночной экономики, но негативно относится к ситуации, когда рынок ежегодно существенно повышает цены, что в конечном счете бьет по карману потребителя.

Напомним, резкий рост цен на стройматериалы начался в конце 2020 года и продолжался практически весь 2021 год. Например, цена тонны арматуры выросла с 34–35 тыс. руб. до более чем 60 тыс. руб. В 2022 году удорожание продолжилось, что вызвало реакцию Минпромторга, который потребовал от производителей снизить цены, ограничив наценку 20–25%.

Весной 2023 года Минстрой обратился в ФАС из-за роста цен на арматуру на 27%, который, по данным антимонопольной службы, прекратился в мае. В конце лета Минстрой предупредил о возможном росте цен на ряд стройматериалов, включая импортное оборудование и технику, из-за колебаний валютного курса.