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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Электрогорский завод построил новый цех для обработки металла за 750 млн рублей
Будет создано не менее 30 рабочих мест.

АО «Элемет» (Электрогорский металлический завод) завершило возведение металлообрабатывающего цеха в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья. Новая площадка позволит предприятию нарастить выпуск специализированной техники для металлургической, горнодобывающей и химической отраслей.

В новом цехе площадью свыше 5 тыс. кв. м. планируется разместить 45 единиц оборудования, обеспечивающих полный цикл обработки металла. Завершение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию намечены на первый квартал 2025 года. Объём инвестиций в проект превышает 750 млн рублей. В Электрогорске будет создано не менее 30 рабочих мест. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

С начала 2024 года «Элемет» выпустил более 100 единиц техники, включая 44 центрифуги, около 20 фильтров для горнодобывающих предприятий и восемь противообледенительных машин для обработки самолетов. Продукция завода, полностью замещающая импортные аналоги, поставляется по всей России и в страны СНГ.

Кроме выполнения индивидуальных заказов, «Элемет» серийно производит промышленную керамику различных модификаций для защиты оборудования от износа. Этот материал востребован производителями металлических изделий и горно-обогатительными комбинатами, сообщил исполнительный директор завода Михаил Репников. Он также отметил, что в 2024 году предприятие запустило две опытно-конструкторские разработки: одну для горнодобывающей промышленности, другую — для аэропортов, обслуживающих широкофюзеляжные самолеты.

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#производство #сделано в рф
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