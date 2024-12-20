Будет создано не менее 30 рабочих мест.

АО «Элемет» (Электрогорский металлический завод) завершило возведение металлообрабатывающего цеха в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья. Новая площадка позволит предприятию нарастить выпуск специализированной техники для металлургической, горнодобывающей и химической отраслей.

В новом цехе площадью свыше 5 тыс. кв. м. планируется разместить 45 единиц оборудования, обеспечивающих полный цикл обработки металла. Завершение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию намечены на первый квартал 2025 года. Объём инвестиций в проект превышает 750 млн рублей. В Электрогорске будет создано не менее 30 рабочих мест. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

С начала 2024 года «Элемет» выпустил более 100 единиц техники, включая 44 центрифуги, около 20 фильтров для горнодобывающих предприятий и восемь противообледенительных машин для обработки самолетов. Продукция завода, полностью замещающая импортные аналоги, поставляется по всей России и в страны СНГ.

Кроме выполнения индивидуальных заказов, «Элемет» серийно производит промышленную керамику различных модификаций для защиты оборудования от износа. Этот материал востребован производителями металлических изделий и горно-обогатительными комбинатами, сообщил исполнительный директор завода Михаил Репников. Он также отметил, что в 2024 году предприятие запустило две опытно-конструкторские разработки: одну для горнодобывающей промышленности, другую — для аэропортов, обслуживающих широкофюзеляжные самолеты.