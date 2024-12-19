Теперь видеохостинг не работает и на сетях мобильных операторов.

В ночь с 18 на 19 декабря в России стали множиться жалобы на дальнейшее ухудшение работы видеохостинга YouTube: теперь смотреть «видосики» в дополнение к стандартным проводным провайдерам интернета стало невозможно и на сетях мобильных операторов. Кто за этим стоит, предельно понятно, вот издание «Интерфакс» и обратилось за комментарием к Роскомнадзору.

Ведомство заявило, что дальнейшее ухудшение работы YouTube связано с действиями Google, который уже больше двух лет не занимается поддержкой своего оборудования в России. Дескать, именно это приводит к снижению качества работы сервиса.

Тем не менее, в РКН всё-таки добавили, пожалуй, тот самый комментарий, в котором и кроется зерно всей проблемы:

«Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной», — гласит комментарий пресс-службы Роскомнадзора.

То, что проблема не в кэширующих серверах Google, очевидно по тому простому факту, что через три весёлых буквы ((V)Ваша (P)Природная (N)Находчивость) всё продолжает прекрасно функционировать. Кроме того, в российском политическом истеблишменте слишком натужно и намеренно заявляют об успехах отечественных видеохостингов, популярность которых в РФ растёт рекордными темпами.

Справедливости ради, если заниматься просмотром исключительно русскоязычного контента, то возможностей условного «VK Видео» для этого предостаточно. Проблемы возникают, когда требуется иностранный контент или же когда необходимо проецировать своё мнение на иностранные аудитории, обитающие, понятное дело, вовсе не на «VK Видео». Иными словами, государство через надзорный орган лишает людей, преимущественно находящихся в совершеннолетнем возрасте, и которым по закону разрешена самостоятельность, возможности эту самую самостоятельность проявлять — по крайней мере, в информационной сфере. И ничего позитивного в этом нет, кто бы как ни относился к YouTube и иным заблокированным в РФ ресурсам.