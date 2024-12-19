Продолжается глумление над всё менее актуальным «солнцем нации» и «воплощением Черчилля».

Сейчас в Киеве паника. Откровенная и нескрываемая паника, переходящая в истерики уровня дошкольников. Проблемы для ВСУ на линии боевого соприкосновения, грозящие переходом в коллапс, вероятное при администрации Трампа отпадание США как ключевого спонсора украинского кризиса во всех аспектах, обнищание Европы, которая ни в военном, ни в экономическом планах не «вывезет» поддержку Киева. Во время паники люди теряют самоконтроль и могут принять решения, которые в трезвом рассудке никогда бы не приняли. Например, Зеленский (исполняющий обязанности президента Украины) может внезапно осознать, что единственное место, в котором ему гарантируется безопасность, это Россия, и попросить политическое убежище.

И вот, публично поиздеваться над Зеленским решил президент России Владимир Путин, заявив, что если и. о. президента Украины попросит убежище в РФ, то Россия ему не откажет.

При этом Путин добавил, что вряд ли такой сценарий возможен: по мнению главы государства, куда вероятнее, что Зеленского «приютят» те, в чьих интересах он работает.

Понятно, что всё это исключительно шутка над судьбой паяца в одежде стиля милитари, возомнившего себя президентом. В реальности Зеленского необходимо схватить и предать суду за преступления против Украины, России, украинского и российского народов, а также за преступления против мира и человечности. «Убежище» в виде персональной камеры в месте не столь отдалённом, да ещё и особого режима содержания, обеспечит.