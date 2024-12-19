Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин — о предоставлении убежища Зеленскому: «Россия никому не отказывает»
Продолжается глумление над всё менее актуальным «солнцем нации» и «воплощением Черчилля».

Сейчас в Киеве паника. Откровенная и нескрываемая паника, переходящая в истерики уровня дошкольников. Проблемы для ВСУ на линии боевого соприкосновения, грозящие переходом в коллапс, вероятное при администрации Трампа отпадание США как ключевого спонсора украинского кризиса во всех аспектах, обнищание Европы, которая ни в военном, ни в экономическом планах не «вывезет» поддержку Киева. Во время паники люди теряют самоконтроль и могут принять решения, которые в трезвом рассудке никогда бы не приняли. Например, Зеленский (исполняющий обязанности президента Украины) может внезапно осознать, что единственное место, в котором ему гарантируется безопасность, это Россия, и попросить политическое убежище.

И вот, публично поиздеваться над Зеленским решил президент России Владимир Путин, заявив, что если и. о. президента Украины попросит убежище в РФ, то Россия ему не откажет.

При этом Путин добавил, что вряд ли такой сценарий возможен: по мнению главы государства, куда вероятнее, что Зеленского «приютят» те, в чьих интересах он работает.

Понятно, что всё это исключительно шутка над судьбой паяца в одежде стиля милитари, возомнившего себя президентом. В реальности Зеленского необходимо схватить и предать суду за преступления против Украины, России, украинского и российского народов, а также за преступления против мира и человечности. «Убежище» в виде персональной камеры в месте не столь отдалённом, да ещё и особого режима содержания, обеспечит.

#россия #украина #политика #боевые действия
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
40
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
27
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
7
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
84
Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III
5
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
67
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
5
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
36
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
3
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
3

Сейчас обсуждают

ЧВК Вагнер 1
23:29
А в ответку Посейдон не хотят ?
Palit зарегистрировала в ЕЭК сразу 20 моделей видеокарт серии RTX 5000
Маэстро
23:27
Так ты же по-людски не говоришь, только хрю-хрю. Тебя только твои в свинарнике понимают. Может тебе лучше там общаться overclockers.UA.
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
ЧВК Вагнер 1
23:24
Этот наркоман бесхребетный и никчемный . Выполняет приказы . Но если он вернется в лоно России и расскажет всему миру правду об Европе и Америке , мы его примем и прикроем .В отличие от хохлов , мы не...
Путин — о предоставлении убежища Зеленскому: «Россия никому не отказывает»
Владислав Канюс
23:21
У путина уже янукович и асад на иждевении.
Путин — о предоставлении убежища Зеленскому: «Россия никому не отказывает»
Маэстро
23:20
зачем оно тебе? ты в нём не отражаешься
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
D0C
23:15
Мда. Уже после выбора памяти можно не читать
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
corsi
23:14
Будут поочередно в трубу попердывать, что бы согреться.
Зеленский заявил об отказе продлевать контракт на транзит российского газа
Антон Тутынин
23:12
Вы, видать, давно здесь отсутствовали... Сайт давно превратился в помойку, авторы пишут о чëм угодно, но только не связанной с названием сайта ерундой!!! Администрация только рада, ибо комментариев с...
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
Владислав Канюс
23:10
Ртом не один раз уже ударяли и в пыль стирали.
Китайский полностью электрический конкурент Porsche 911 будет продаваться в Европе
SoboL43
23:07
Хохлам сие не поможет.
В сети появились кадры с установленной на броневике Humvee авиационной пушкой ГШ-23
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем