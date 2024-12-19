Глумление над западной немощностью продолжается. Это правильно. С ними только так и надо.

Сегодня президент России Владимир Путин «взорвал» западную прессу предложением о проведении в Киеве «высокотехнологичной дуэли XXI века» между баллистической ракетой средней дальности «Орешник» с российской стороны, и огромным количеством западных средств противовоздушной и противоракетной обороны — с западной стороны. Данное заявление сделано по причине полной уверенности российского политического руководства в том, что коллективный Запад гонку вооружений на ближайшее поколение, а то и два, проиграл, и находится в статусе догоняющего: перехват «Орешника» на сегодняшний день имеющимися на Западе средствами невозможен. В принципе.

И вот, журналист Павел Зарубин после «Прямой линии» обратился к Путину с просьбой дополнительно разъяснить позицию российского политического руководства относительно этой гипотетической «дуэли». По словам Путина, Россия хоть прямо сейчас, хоть сегодня готова к этой «дуэли», причём не обязательно в Киеве.

«Пожалуйста, можно в другом месте, просто в Киеве, в соответствии с тем, что я знаю, там и так организована западными странами достаточно серьёзная система ПВО, ну пускай они включат всё, что у них есть, включая системы противоракетной обороны и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше. Их и там, и там, по 24 штуки», — заявил Путин.

Проще говоря, Путин в очередной раз открыто призывает коллективный Запад проверить, на что способен «Орешник». Очевидно, что российской стороне бояться нечего, а вот коллективному Западу пора уже наконец-то задуматься о том, что весьма краткосрочный период его технологического превосходства в плане военной техники закончился. И не факт, что вернётся. Соответственно, вести себя надо согласно этой реальности. То есть, максимально скромно, не более чем как один из многих полюсов в современной политике. Эпоха гегемонии — всё. С концами.