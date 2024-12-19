Усилиями ПВО сбиты все ракеты, кроме одной, она отклонена от объекта атаки, но всё равно повредила техническое строение.

Как мы уже отмечали неоднократно, в Киеве заседает правительство экстремистского толка: ему совершенно безразлично, что Украина останется без электроснабжения в рамках массированных ударов возмездия со стороны России, и продолжает выпрашивать своими действиями эти самые удары возмездия. Так, буквально только что Минобороны России сообщило о произведённом «с территории Украины» (это важно: МО РФ заявило именно о территории Украины как месте пуска, а не о ВСУ как об исполнителях атаки) ударе 6 ракетами ATACMS и 4 ракетами Storm Shadow по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Данное предприятие специализируется на выпуске химической продукции преимущественно военного назначения.

Согласно официальным данным российского оборонного ведомства, средствами противовоздушной обороны в составе ЗРК С-400, «Бук-М3» и ЗРПК «Панцирь» были перехвачены все шесть ракет ATACMS и три из четырёх ракет Storm Shadow. Последняя ракета была отклонена, но всё равно угодила на территорию комбината, повредив «техническое строение».

Минобороны пообещало, что данные действия Киева не останутся без ответа. Проще говоря, обратный отсчёт до очередного массированного удара по энергосистеме Украины пошёл.

Как нетрудно заметить, удары со стороны Украины осуществляются несмотря на тот факт, что ВС РФ активно выбивают пусковые установки HIMARS/ATACMS. Что до Storm Shadow, то эти крылатые ракеты запускаются с самолётов, а это значит, что у Украины до сих пор почему-то сохраняется авиация. Раз уж военно-политическое руководство Украины с некой целью оставляется в живых, то, возможно, демонстративные удары БРСД «Орешник» необходимо наносить именно по чувствительным объектам на аэродромах Украины, доставшихся ей в наследство от СССР/России. За считанные минуты, которые летит данная гиперзвуковая баллистическая ракета, никто поднять в воздух самолёты и увести их из-под удара не сможет.