Там, глядишь, классические гидротрансформаторные «автоматы» для широкого спектра автомобилей производить начнут.

Всё, что связано с производством механизмов и различной робототехники, в России, как бы она ни называлась в различные исторические периоды, испокон веков были, есть и наверняка будут проблемы. Например, производить тракторы и тракторные двигатели в России научились давно, а вот трансмиссии для них начали осваивать только сейчас — и то, исключительно по причине того, что больше деваться некуда.

Так, сегодня «Ростсельмаш», главный производитель российской сельскохозяйственной техники, сообщил о создании первой в России автоматической трансмиссии типа PowerShift для тяжёлых тракторов с мощностью двигателей от 440 до 620 л. с. Трансмиссию назвали RSM Powershift, где RSM — это аббревиатура «Ростсельмаша» в английской транскрипции. Согласно комментарию руководителя «Ростсельмаша» Валерия Мальцева, данная трансмиссия разработана и произведена в России. Чего Мальцев не отметил, так это того, насколько данная коробка передач действительно российская — в плане использования в ней импортных комплектующих. Бьёмся об заклад, их там хватает; в противном случае слишком уж радужная, в хорошем, понятное дело, смысле этого слова, новость.

Сейчас RSM Powershift находится на стендовых испытаниях. Полевые испытания начнутся в наступающем году. Устанавливаться данная трансмиссия для испытаний будет на тракторы Ростсельмаш 3002 4WD.