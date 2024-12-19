Такой ответ Путин дал, отвечая на вопрос о том, что он изменил бы, попади в прошлое в начало 2022 года.

Почему специальная военная операция началась только в 2022 году, учитывая, что все прекрасно знали, что ни Киев не собирается исполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, ни коллективный Запад не собирается исполнять взятые на себя обязательства по оказанию на Киев давления с целью исполнения этих соглашений, это вопрос сложный. Если же упростить, то до 2022 года российское политическое руководство не считало страну, общество и экономику готовыми к всеобъемлющей конфронтации с Западом, а также лелеяло надежду продолжать сотрудничество с этим самым Западом.

В результате произошло следующее: коллективный Запад нашпиговывал Украину оружием, фанатизмом, «промывал» мозги украинскому обществу, колоссально вложился в украинский проект, и в результате мы получили то, что получили: готовность Запада, по сути, прямо участвовать в боевых действиях на стороне Киева вкупе с запредельной упёртостью украинского общества с их искренней верой в то, что те защищают свою свободу. И сейчас российским войскам с колоссальным трудом приходится преодолевать сопротивление, неся при этом потери в рамках конфликта самой высокой интенсивности из всех, что случались в Европе со времён окончания Второй мировой войны.

И вот, в рамках «Прямой линии» у Путина поинтересовались, изменил бы он своё решение о начале специальной военной операции в 2022 году, если бы имел тогда знания о том, как будет развиваться данный конфликт. По словам Путина, если бы в начале 2022 года он знал, какой будет ситуация сейчас, то подумал бы, что решение о специальной военной операции нужно было принимать раньше. Проще говоря, глава государства признал, что решение о начале СВО оказалось запоздалым.

Кроме того, Путин добавил, что готовиться к специальной военной операции также нужно было раньше, ведь в 2022 году Россия, продолжил президент, начала боевые действия, по сути, без особой подготовки, вынужденно, потому что дальше откладывать этот вопрос было уже нельзя.

От себя добавим, что всё это гипотетические рассуждения. Реальность же следующая: хоть всем было понятно, что решать украинский вопрос нужно было ещё в 2014 году, сразу после «майдана», но следует отдавать себе отчёт в том, что РФ в 2014 году и РФ в 2024 году — это радикально разные государства. Десять лет назад в России даже продовольственной безопасности не было, не говоря уже о платёжной системе, общем укреплении экономики, выстраивании политических и экономических связей со странами глобального Юга и многого другого. К конфронтации того уровня, что есть сейчас с Западом, в 2014 году Россия была не готова. Она и в 2022 году, как признаёт Путин, была не готова, но не все решения удаётся уложить в выгодные для себя временные рамки, зачастую действовать приходится реактивно в качестве ответа на действия оппонента.