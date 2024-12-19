Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Решение об СВО нужно было принимать раньше — Путин
Такой ответ Путин дал, отвечая на вопрос о том, что он изменил бы, попади в прошлое в начало 2022 года.

Почему специальная военная операция началась только в 2022 году, учитывая, что все прекрасно знали, что ни Киев не собирается исполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, ни коллективный Запад не собирается исполнять взятые на себя обязательства по оказанию на Киев давления с целью исполнения этих соглашений, это вопрос сложный. Если же упростить, то до 2022 года российское политическое руководство не считало страну, общество и экономику готовыми к всеобъемлющей конфронтации с Западом, а также лелеяло надежду продолжать сотрудничество с этим самым Западом.

В результате произошло следующее: коллективный Запад нашпиговывал Украину оружием, фанатизмом, «промывал» мозги украинскому обществу, колоссально вложился в украинский проект, и в результате мы получили то, что получили: готовность Запада, по сути, прямо участвовать в боевых действиях на стороне Киева вкупе с запредельной упёртостью украинского общества с их искренней верой в то, что те защищают свою свободу. И сейчас российским войскам с колоссальным трудом приходится преодолевать сопротивление, неся при этом потери в рамках конфликта самой высокой интенсивности из всех, что случались в Европе со времён окончания Второй мировой войны.

И вот, в рамках «Прямой линии» у Путина поинтересовались, изменил бы он своё решение о начале специальной военной операции в 2022 году, если бы имел тогда знания о том, как будет развиваться данный конфликт. По словам Путина, если бы в начале 2022 года он знал, какой будет ситуация сейчас, то подумал бы, что решение о специальной военной операции нужно было принимать раньше. Проще говоря, глава государства признал, что решение о начале СВО оказалось запоздалым.

Кроме того, Путин добавил, что готовиться к специальной военной операции также нужно было раньше, ведь в 2022 году Россия, продолжил президент, начала боевые действия, по сути, без особой подготовки, вынужденно, потому что дальше откладывать этот вопрос было уже нельзя.

От себя добавим, что всё это гипотетические рассуждения. Реальность же следующая: хоть всем было понятно, что решать украинский вопрос нужно было ещё в 2014 году, сразу после «майдана», но следует отдавать себе отчёт в том, что РФ в 2014 году и РФ в 2024 году — это радикально разные государства. Десять лет назад в России даже продовольственной безопасности не было, не говоря уже о платёжной системе, общем укреплении экономики, выстраивании политических и экономических связей со странами глобального Юга и многого другого. К конфронтации того уровня, что есть сейчас с Западом, в 2014 году Россия была не готова. Она и в 2022 году, как признаёт Путин, была не готова, но не все решения удаётся уложить в выгодные для себя временные рамки, зачастую действовать приходится реактивно в качестве ответа на действия оппонента.

#россия #украина #политика #боевые действия
5
Показать комментарии (5)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
37
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
27
Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III
5
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
3
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
62
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
4
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
35
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
35
Bombie - фишки и лайфхаки, чтобы быстрее продвигаться по уровням и получить жирный дроп
4
Обзор игры One-Punch Man: A Hero Nobody Knows - как консоли губят хорошие игры
+

Сейчас обсуждают

Маэстро
18:27
Сумасшедший?
Решение об СВО нужно было принимать раньше — Путин
Алексей Носков
18:26
Там либо партии муки по качеству различаются раз от раза. Либо еду в этот раз не досолил;)
Зеленский отреагировал на предложение Путина Западу о проведении в Киеве дуэли «Орешника» с западными ПВО и ПРО
Workshop
18:26
Правый на 80 откалиброван. Большой (левый) не калибруется так не отключается автоматическая регулировка яркости
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Experdus
18:24
socket 775, нашёл на помойке, рекомендую!
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
Владислав Канюс
18:21
Ну дык, в госдуре вон законопроект выпустили о снятии террористического статуса с Талибана*, хотя он аж с 2003 года признан террористической организацией в РФ. * Террористы, нацисты и гомосексуалисты.
Путин заявил, что у YouTube в России не будет проблем, если сервис начнёт соблюдать законодательство и изменит принципы своей работы
Алексей Носков
18:21
Ну вот. И всего-то надо было поставить адекватную цену, и даже продукт с некоторыми особенностями в юзабилити, стали сметать. Может на фоне этого примера зажравшиеся морды в невидии и амд поумерят сво...
Геймеров заинтересовала Intel Arc B580 - бюджетные видеокарты сметают с полок как горячие пирожки
Workshop
18:20
31 кадр в этом место на 7600xt с включённой трассировкой
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
Владислав Канюс
18:17
Минуточку. Ркн же заявляет, что в замедление ютуба виновато оборудование гугла. А путин, что из за несоблюдения законов РФ, его замедляет ркн. Кто из них врет в итоге?
Путин заявил, что у YouTube в России не будет проблем, если сервис начнёт соблюдать законодательство и изменит принципы своей работы
unhurtable
18:17
Это он рассказал о могучей некроине которая звезды смерти строит в то время как в загнивающей и вот-вот распадающейся РФ все плохо и мы тут последних ежей доели, Буряты кончились полностью, их Корейца...
Решение об СВО нужно было принимать раньше — Путин
Алексей Кузнецов
18:16
Форму парадную оленевод поменял? Парки строил? Храмы в них строил? Гонки на танках проводил? Авиадартс чугунием пулял? На гефестий молился а умпк зажимал?Перевооружение на сердюковские арматы-курганцы...
Решение об СВО нужно было принимать раньше — Путин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем